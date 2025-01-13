Артета не знает, сможет ли принести "Арсеналу" большой трофей

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не знает, сможет ли принести своему клубу большой трофей.

Поражение "Арсенала" от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии накануне резко повысило вероятность того, что "канониры" завершат этот сезон с пустыми руками.

Вообще, "Арсенал" не знает больших трофеев с дебютного сезона Артеты 2019/20, когда "канониры" как раз завоевали Кубок Англии. Микель не знает, сможет ли повторить этот успех, но гордится тем, какой футбол демонстрирует его команда.

"Выиграем ли мы большие трофеи? Я не знаю. Но очень немногие команды в мире могут играть на этом уровне, как играем мы".

"Это невероятно, как мы не выиграли матч. Доминирование, превосходство... Мы постарались сделать все, чтобы выиграть матч, и не не получили того, что заслуживали. Мы возвращаемся по домам расстроенными, но я не могу не гордиться своими игроками", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. gayboy 13.01.2025 15:55 # gayboy
    гордится тем, какой футбол демонстрирует его команда

    Источник: http://fapl.ru/posts/112401/?c=1#c8009173

    Мойес горд за своего ученика.

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  2. gayboy 13.01.2025 15:54 # gayboy
    Пидралики)))

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