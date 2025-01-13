Артета не знает, сможет ли принести "Арсеналу" большой трофей

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не знает, сможет ли принести своему клубу большой трофей.

Поражение "Арсенала" от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии накануне резко повысило вероятность того, что "канониры" завершат этот сезон с пустыми руками.



Вообще, "Арсенал" не знает больших трофеев с дебютного сезона Артеты 2019/20, когда "канониры" как раз завоевали Кубок Англии. Микель не знает, сможет ли повторить этот успех, но гордится тем, какой футбол демонстрирует его команда.



"Выиграем ли мы большие трофеи? Я не знаю. Но очень немногие команды в мире могут играть на этом уровне, как играем мы".



"Это невероятно, как мы не выиграли матч. Доминирование, превосходство... Мы постарались сделать все, чтобы выиграть матч, и не не получили того, что заслуживали. Мы возвращаемся по домам расстроенными, но я не могу не гордиться своими игроками", — цитирует Артету The Independent.