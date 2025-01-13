Артета не знает, сможет ли принести "Арсеналу" большой трофей
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что не знает, сможет ли принести своему клубу большой трофей.
Поражение "Арсенала" от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии накануне резко повысило вероятность того, что "канониры" завершат этот сезон с пустыми руками.
Вообще, "Арсенал" не знает больших трофеев с дебютного сезона Артеты 2019/20, когда "канониры" как раз завоевали Кубок Англии. Микель не знает, сможет ли повторить этот успех, но гордится тем, какой футбол демонстрирует его команда.
"Выиграем ли мы большие трофеи? Я не знаю. Но очень немногие команды в мире могут играть на этом уровне, как играем мы".
"Это невероятно, как мы не выиграли матч. Доминирование, превосходство... Мы постарались сделать все, чтобы выиграть матч, и не не получили того, что заслуживали. Мы возвращаемся по домам расстроенными, но я не могу не гордиться своими игроками", — цитирует Артету The Independent.
13.01.2025 15:00
Просмотров: 648
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
гордится тем, какой футбол демонстрирует его команда
Источник: http://fapl.ru/posts/112401/?c=1#c8009173
Мойес горд за своего ученика.
(ответить)
Пидралики)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий