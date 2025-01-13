Мареска объяснил, почему Фелиш мало играет

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему нападающий Жоау Фелиш так мало играет в этом сезоне.

В минувшую субботу Фелиш напомнил о себе, отметившись дублем в победном для "Челси" матче 3-го раунда Кубка Англии против "Моркама" (5:0).



По словам Марески, он так мало доверяет Фелишу в Премьер-Лиге, потому что считает 25-летнего португальца игроком, похожим на Коула Палмера, чье место в старте "Челси" не подвергается сомнению.



"Хочу ли я, чтобы он старался больше? Нет, дело не в этом. С начала сезона я говорю, что мне сложно выпускать его при таком большом количестве атакующих игроков".



"Моя идея в том, что, если Жоау играет, значит Коул не играет. Или, если Жоау играет, он должен играть вместе с Коулом, но это зависит от матча".



"Для меня это довольно легко, у нас есть три более-менее похожих игрока: Коул, Жоау и Кристофер Нкунку".



"Жоау сыграл ряд матчей, Кристо сыграл ряд матчей. Они оба вышли в старте против "Ипсвича" и "Саутгемптона", оба сыграли против "Лестера". В некоторых матчах они могут играть вместе, но не в каждом, потому что все матчи немного отличаются", — цитирует Мареску Daily Mirror.