Гвардиола: "Уолкер может отыграть еще четыре-пять лет"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его защитник Кайл Уолкер способен отыграть еще четыре-пять лет.

После победы 8:0 над "Солфордом" в Кубке Англии в минувшую субботу Гвардиола рассказал, что Уолкер попросил отпустить его из клуба. Некоторые болельщики "Сити" спокойно к этому отнеслись, потому что в этом сезоне 34-летний англичанин переживает спад и уже не выглядит прежним игроком.



Однако Гвардиола считает, что Уолкера рано списывать со счетов, а насчет физической готовности к Кайлу не может быть вопросов.



"Я сказал ему, что это будет зависеть от рынка. Он является невероятным игроком с невероятной физической готовностью, и с правильной концентрацией он неудержим как правый защитник. Он является игроком топ-уровня, и он в форме — он может отыграть еще четыре-пять лет. За свою карьеру я никогда не видел игрока в его физическом состоянии".



"У него есть договоренность с клубом, и я никогда не лезу в это. Если ты хочешь рассмотреть возможности, рассмотри. Это зависит не от меня, решить должен он", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.