Гвардиола: "Уолкер может отыграть еще четыре-пять лет"

Кайл Уолкер Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его защитник Кайл Уолкер способен отыграть еще четыре-пять лет.

После победы 8:0 над "Солфордом" в Кубке Англии в минувшую субботу Гвардиола рассказал, что Уолкер попросил отпустить его из клуба. Некоторые болельщики "Сити" спокойно к этому отнеслись, потому что в этом сезоне 34-летний англичанин переживает спад и уже не выглядит прежним игроком.

Однако Гвардиола считает, что Уолкера рано списывать со счетов, а насчет физической готовности к Кайлу не может быть вопросов.

"Я сказал ему, что это будет зависеть от рынка. Он является невероятным игроком с невероятной физической готовностью, и с правильной концентрацией он неудержим как правый защитник. Он является игроком топ-уровня, и он в форме — он может отыграть еще четыре-пять лет. За свою карьеру я никогда не видел игрока в его физическом состоянии".

"У него есть договоренность с клубом, и я никогда не лезу в это. Если ты хочешь рассмотреть возможности, рассмотри. Это зависит не от меня, решить должен он", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 340

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 13.01.2025 13:34 # narcot
    ротета, zабирай в пидорнал ямайского топарика

    (ответить)

  2. nurbolat 13.01.2025 13:28 # nurbolat
    Продается Москвич, не бит не крашен. коробка как часики, мотор щепчет. масло не жрет, бензин на экономе

    (ответить)

  3. drogba11cool 13.01.2025 13:26 # drogba11cool
    Забирайте пока горячий

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: