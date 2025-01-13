Вейга не вернется в "Челси", если отправится в Дортмунд

Ренату Вейга, вероятно, уже не вернется в "Челси", если отправится в дортмундскую "Боруссию" в этом месяце.

Накануне появилась информация, что Вейга согласился отправиться в аренду в Дортмунд, где ему пообещали регулярную практику и возможность играть на излюбленной позиции центрального защитника, тогда как в "Челси" Ренату преимущественно подменяет Марка Кукурелью слева в обороне.



Однако BBC утверждает, что "Челси" предпочитает постоянный трансфер или, в крайнем случае, аренду до конца сезона с обязательством по выкупу.



Таким образом, если два клуба договорятся между собой, Вейга может уже не вернуться в "Челси", который приобрел его у "Базеля" за 12 миллионов фунтов прошлым летом.



Источник добавляет, что ранее в январе "Челси" отклонил запрос "Вулверхэмптона" насчет аренды Вейги.