Гласнер намекнул, что "Челси" отзовет Чалобу

Трево Чалоба Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер намекнул, что "Челси" может отозвать из аренды защитника Трево Чалобу в этом месяце.

На протяжении последнего времени Чалобу связывали с досрочным возвращением в "Челси", который из-за травм оказался лишен Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле.

25-летний англичанин неожиданно не попал в заявку "Пэлас" на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Стокпорта" в воскресенье, и после победы со счетом 1:0 Гласнер намекнул на возможное расставание.

"Это не так легко объяснить, но это контрактный нюанс, о котором мы должны были позаботиться, и поэтому он не сыграл".

"Я не юрист, но мне было сказано, что он не сыграет в этом раунде. Если честно, это не совсем понятно. Но в этом раунде ему было лучше не играть", — цитирует Гласнера The Independent.


Метки Гласнер, Кристал Пэлас, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2025 10:00

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  1. drogba11cool 13.01.2025 10:31 # drogba11cool
    Переломанный Фофана же лучше стабильного Чалобы, ох уж эти пинсы, тупые

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