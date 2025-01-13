Гласнер намекнул, что "Челси" отзовет Чалобу

Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер намекнул, что "Челси" может отозвать из аренды защитника Трево Чалобу в этом месяце.

На протяжении последнего времени Чалобу связывали с досрочным возвращением в "Челси", который из-за травм оказался лишен Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле.



25-летний англичанин неожиданно не попал в заявку "Пэлас" на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Стокпорта" в воскресенье, и после победы со счетом 1:0 Гласнер намекнул на возможное расставание.



"Это не так легко объяснить, но это контрактный нюанс, о котором мы должны были позаботиться, и поэтому он не сыграл".



"Я не юрист, но мне было сказано, что он не сыграет в этом раунде. Если честно, это не совсем понятно. Но в этом раунде ему было лучше не играть", — цитирует Гласнера The Independent.