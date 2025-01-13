"Ливерпуль" хочет купить Семеньо

"Ливерпуль" находится среди клубов, заинтересованных в нападающем "Борнмута" Антуане Семеньо.

Семеньо является одним из лучших игроков "Борнмута" в этом сезоне, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами в Премьер-Лиге.



Игра 25-летнего ганца не осталась незамеченной со стороны более серьезных клубов, включая "Ливерпуль" и "Ньюкасл", сообщает Daily Mirror.



"Борнмут" оценивает Семеньо в 50 миллионов фунтов, однако помочь "Ливерпулю" заполучить Антуана может встречный интерес "вишенок" к вингеру "красных" Бену Доаку, который сейчас выступает за "Мидлсбро" на правах аренды.



Намерение "Ливерпуля" заполучить Семеньо также означает, что "красные" признали поражение в борьбе за вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию, который направляется в ПСЖ.