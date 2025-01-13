Аморим: "Ясно, что мы прибавляем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что победа над "Арсеналом" в Кубке Англии убедила его в прогрессе своей команды.

Накануне "Юнайтед" выбил "Арсенал" из Кубка Англии, одержав победу в серии пенальти. При этом более половины матча, если учитывать экстра-таймы, "красные дьяволы" действовали вдесятером.



Только в начале декабря "Юнайтед" проиграл "Арсеналу" со счетом 2:0 в Премьер-Лиге, и Аморим увидел большие изменения во время своего второго визита на "Эмирейтс".



"Мы играли лучше, чем в первом матче. Особенно в первом тайме. Сегодня мы были лучше при стандартах, более агрессивны, мы показали свой дух, даже вдесятером".



"Нам пришлось по-настоящему тяжело из-за удаления. У "Арсенала" были кое-какие моменты. Игроки очень усердно старались".



"Но с первой минуты сегодня я чувствовал, что это наш день. А также я чувствовал связь с нашими фанатами".



"Когда мы забиваем первыми, это помогает нам выдерживать трудности. Это придает сил, чтобы выдерживать трудности".



"Теперь мы можем успокаивать игру. Мы лучше понимаем, как нам нужно играть. Иногда мы не играем хорошо, но мы можем контролировать игру в определенные моменты. По тому, как мы выдерживаем трудности, ясно, что мы прибавляем. Это хорошая вещь для команды", — цитирует Аморима Sky Sports.