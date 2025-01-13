Артета: "Такое случается в одном матче из тысячи"

Наставник "Арсенала" Микель Артета остался потрясен тем, что его команда не победила "Манчестер Юнайтед" в 3-м раунде Кубка Англии.

Имея численное преимущество с 61-й минуты, "Арсенал" лишь смог сравнять счет, но не дожал "Юнайтед" ни в основное время, ни в экстра-таймах. А в серии пенальти "канониры" уступили и покинули турнир.



За 120 минут "Арсенал" нанес 26 ударов и упустил ряд больших моментов, включая пенальти Мартина Эдегора во втором тайме, однако у Артеты не поворачивается язык критиковать свою команду.



"Это невероятно, что мы не выиграли этот матч. Разумеется, ты судишь по игре, и в этом плане мы заслуживали выиграть матч, причем — с большим перевесом. Но реальность такова, что мы вылетели, и это единственное, по чему будут судить люди, но внутри себя я так не могу".



"Я люблю своих игроков. Я люблю свою команду. Я люблю, насколько они хороши и что они делают, потому что такое поражение случается в одном матче из тысячи, и это именно тот случай. Это тоже нужно понимать, это часть нашей профессии, но нам нужно двигаться дальше, потому что в среду нас ждет большой матч", — сообщил Артета BBC.