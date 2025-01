Светская хроника за понедельник

Кайл Уолкер перейдет в "Интер" или "Милан". "Наполи" хочет Алехандро Гарначо. "Вест Хэм" нацелился на двух игроков "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

К Кайлу Уолкеру существует интерес из Саудовской Аравии, но капитан "Манчестер Сити" предпочитает найти себе клуб в Европе. (Sky Sport Germany)



"Интер" может арендовать Уолкера до конца сезона. (Daily Mail)



Уолкер перейдет в "Милан". (The Telegraph)



Главный тренер "Наполи" Антонио Конте хочет пригласить вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо на замену Хвиче Кварацхелии, который направляется в ПСЖ. (Sport Italia)



Защитник "Юнайтед" Тирелл Маласиа стал целью для "Комо". (Daily Mail)



"Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику "Вулверхэмптона" Жоао Гомесу. (The Sun)



"Юнайтед" делает все возможное, чтобы опередить "Тоттенхэм" в борьбе за нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани. (TEAMtalk)



"Челси" не сможет приобрести защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи из-за своей политики в отношении зарплат. (Daily Mirror)



Дортмундская "Боруссия" может арендовать полузащитника "Челси" Кэрни Чуквуэмеку. (Sky Sport Germany)



Чуквуэмека также находится на радаре у "Лацио". (Calciomercato)



Новый наставник "Вест Хэма" Грэм Поттер хочет пригласить из "Вест Хэма" защитника Бена Чилуэлла и полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла. (TEAMtalk)



"Монако" не удалось арендовать полузащитника "Вест Хэма" Эдсона Альвареса, после чего клуб Лиги 1 сделал предложение о покупке мексиканца. (Fabrizio Romano)



"Атланта" хочет приобрести нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина в январе. (The Sun)



"Астон Вилла" является одним из возможных направлений для атакующего полузащитника Марко Асенсио, который больше не нужен ПСЖ. (Foot Mercato)



"Барселона" следит за нападающим "Ньюкасла" Александером Исаком. (Mundo Deportivo)



Другое



Жена нападающего "Арсенала" Кая Хаверца пожаловалась, что ее супруг подвергся оскорблениям в социальных сетях после своей осечки в серии послематчевых пенальти против "Юнайтед" в Кубке Англии. (The Sun)



Семья Вишая Шриваддханапрабхи подала иск на 2.15 млрд. фунтов к производителю вертолета, на котором разбился бывший владелец "Лестера" в 2018 году. (BBC)



С 17 по 21 февраля уволенный с поста главного тренера "Плимута" Уэйн Руни будет трудиться футбольным аниматором в дубайском отеле Jumeirah Beach. (Daily Record)