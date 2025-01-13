Аморим "не знает", сыграл ли Рэшфорд свой последний матч за МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что "не знает", сыграл ли нападающий Маркус Рэшфорд свой последний матч за клуб.

Победа в серии пенальти над "Арсеналом" в Кубке Англии в воскресенье стала очередным матчем, пропущенным Рэшфордом.



В последние дни не утихают слухи о переговорах Рэшфорда с различными европейскими клубами, и после матча на "Эмирейтс" Аморима спросили, примерит ли Маркус футболку "Юнайтед" снова.



"Я не знаю. Посмотрим. Он является игроком "Манчестер Юнайтед", но посмотрим. Ему нужно трудиться, представляя свой клуб. Он любит свой клуб, но мне приходится делать выбор".



"Я уже поговорил с ним о том, как я делаю выбор, и давайте посмотрим, кого я выберу в состав в следующем матче", — цитирует Аморима Sky Sports.