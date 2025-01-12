Артета подтвердил, что Жезус получил травму колена

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его нападающий Габриэль Жезус получил травму колена.

В воскресенье "Арсенал" проиграл дома "Манчестер Юнайтед" в серии послематчевых пенальти и вылетел из Кубка Англии.



Эта неудача была дополнительно омрачена для "канониров" потерей Жезуса, который повредил свое колено в столкновении с Бруну Фернандешем и был вынужденно заменен в первом тайме.



"Я испытываю большое беспокойство. Таково мое ощущение. Покинуть поле на носилках, с сильной болью, держась за колено... Это выглядело скверно".



"Это другое колено (нежели Жезус травмировал на ЧМ-2024). Он почувствовал, что ему нужна замена", — цитирует Артету Sky Sports.