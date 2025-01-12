Артета подтвердил, что Жезус получил травму колена

Габриэль Жезус Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его нападающий Габриэль Жезус получил травму колена.

В воскресенье "Арсенал" проиграл дома "Манчестер Юнайтед" в серии послематчевых пенальти и вылетел из Кубка Англии.

Эта неудача была дополнительно омрачена для "канониров" потерей Жезуса, который повредил свое колено в столкновении с Бруну Фернандешем и был вынужденно заменен в первом тайме.

"Я испытываю большое беспокойство. Таково мое ощущение. Покинуть поле на носилках, с сильной болью, держась за колено... Это выглядело скверно".

"Это другое колено (нежели Жезус травмировал на ЧМ-2024). Он почувствовал, что ему нужна замена", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Жезус, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2025 23:00

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