Вейга согласился перейти в "Боруссию"

Ренату Вейга Универсальный полузащитник "Челси" Ренату Вейга согласился провести вторую половину сезона в дортмундской "Боруссии" на правах аренды.

"Челси" только в июле приобрел Вейгу у "Базеля" за 12 миллионов фунтов. С тех пор Ренату лишь однажды появился в стартовом составе команды Энцо Марески в рамках Премьер-Лиги.

Как сообщает Sky Sport Germany, "Боруссия" поманила Вейгу не только возможностью играть регулярно, но и играть на позиции центрального защитника — излюбленной позиции 21-летнего португальца.

"Боруссии" все еще нужно договориться с "Челси" — лондонский клуб пока не дал зеленый свет на уход Вейги в аренду.


Метки Боруссия, Вейга, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2025 22:00

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  1. chelsea88 12.01.2025 22:11 # chelsea88
    Нахера?
    А кто играть будет если патлатый сломается или КК получит?

    (ответить)

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