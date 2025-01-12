Вейга согласился перейти в "Боруссию"
Универсальный полузащитник "Челси" Ренату Вейга согласился провести вторую половину сезона в дортмундской "Боруссии" на правах аренды.
"Челси" только в июле приобрел Вейгу у "Базеля" за 12 миллионов фунтов. С тех пор Ренату лишь однажды появился в стартовом составе команды Энцо Марески в рамках Премьер-Лиги.
Как сообщает Sky Sport Germany, "Боруссия" поманила Вейгу не только возможностью играть регулярно, но и играть на позиции центрального защитника — излюбленной позиции 21-летнего португальца.
"Боруссии" все еще нужно договориться с "Челси" — лондонский клуб пока не дал зеленый свет на уход Вейги в аренду.
12.01.2025 22:00
Просмотров: 256
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нахера?
А кто играть будет если патлатый сломается или КК получит?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий