Вейга согласился перейти в "Боруссию"

Универсальный полузащитник "Челси" Ренату Вейга согласился провести вторую половину сезона в дортмундской "Боруссии" на правах аренды.

"Челси" только в июле приобрел Вейгу у "Базеля" за 12 миллионов фунтов. С тех пор Ренату лишь однажды появился в стартовом составе команды Энцо Марески в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Боруссия" поманила Вейгу не только возможностью играть регулярно, но и играть на позиции центрального защитника — излюбленной позиции 21-летнего португальца.



"Боруссии" все еще нужно договориться с "Челси" — лондонский клуб пока не дал зеленый свет на уход Вейги в аренду.