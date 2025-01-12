Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Сразу после серии пенальти между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка матчей 4-го раунда Кубка Англии.
Вдесятером уцелев на "Эмирейтс", "Юнайтед", действующий победитель турнира, дальше сыграет дома с "Лестером".
"Ливерпулю" предстоит навестить "Плимут" из Чемпионшипа, "Манчестер Сити" отправится к "Лейтон Ориент" или "Дерби", "Тоттенхэм" сразится на выезде с "Астон Виллой", "Челси" посетит южное побережье, чтобы сыграть с "Брайтоном".
Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны с 7 по 10 февраля.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Манчестер Юнайтед — Лестер
Лидс — Миллуолл / Дагенем энд Редбридж
Брайтон — Челси
Престон / Чарльтон — Уикомб
Эксетер — Ноттингем Форест
Ковентри — Ипсвич
Блэкберн — Вулверхэмптон
Мансфилд / Уиган — Фулхэм
Бирмингем — Ньюкасл
Плимут — Ливерпуль
Эвертон — Борнмут
Астон Вилла — Тоттенхэм
Саутгемптон / Суонси — Бернли
Лейтон Ориент / Дерби — Манчестер Сити
Донкастер — Кристал Пэлас
Стоук — Кардифф
12.01.2025 21:20
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Последние комментарии:
Безусловно Астон Вилла Тоттенхем супер противостояние
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Неплохо
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п13дец не можно было какой-то плимут вытащить или милвол...ну на худой конец подзалупл...но нахуй нам брайтон, еще и на выезде? несправедливо
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