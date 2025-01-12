Сразу после серии пенальти между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка матчей 4-го раунда Кубка Англии.

Вдесятером уцелев на "Эмирейтс", "Юнайтед", действующий победитель турнира, дальше сыграет дома с "Лестером".



"Ливерпулю" предстоит навестить "Плимут" из Чемпионшипа, "Манчестер Сити" отправится к "Лейтон Ориент" или "Дерби", "Тоттенхэм" сразится на выезде с "Астон Виллой", "Челси" посетит южное побережье, чтобы сыграть с "Брайтоном".



Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны с 7 по 10 февраля.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии



Манчестер Юнайтед — Лестер

Лидс — Миллуолл / Дагенем энд Редбридж

Брайтон — Челси

Престон / Чарльтон — Уикомб

Эксетер — Ноттингем Форест

Ковентри — Ипсвич

Блэкберн — Вулверхэмптон

Мансфилд / Уиган — Фулхэм

Бирмингем — Ньюкасл

Плимут — Ливерпуль

Эвертон — Борнмут

Астон Вилла — Тоттенхэм

Саутгемптон / Суонси — Бернли

Лейтон Ориент / Дерби — Манчестер Сити

Донкастер — Кристал Пэлас

Стоук — Кардифф