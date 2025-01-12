Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии Сразу после серии пенальти между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка матчей 4-го раунда Кубка Англии.

Вдесятером уцелев на "Эмирейтс", "Юнайтед", действующий победитель турнира, дальше сыграет дома с "Лестером".

"Ливерпулю" предстоит навестить "Плимут" из Чемпионшипа, "Манчестер Сити" отправится к "Лейтон Ориент" или "Дерби", "Тоттенхэм" сразится на выезде с "Астон Виллой", "Челси" посетит южное побережье, чтобы сыграть с "Брайтоном".

Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны с 7 по 10 февраля.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Манчестер ЮнайтедЛестер
Лидс — Миллуолл / Дагенем энд Редбридж
БрайтонЧелси
Престон / Чарльтон — Уикомб
Эксетер — Ноттингем Форест
Ковентри — Ипсвич
Блэкберн — Вулверхэмптон
Мансфилд / Уиган — Фулхэм
Бирмингем — Ньюкасл
Плимут — Ливерпуль
ЭвертонБорнмут
Астон ВиллаТоттенхэм
Саутгемптон / Суонси — Бернли
Лейтон Ориент / Дерби — Манчестер Сити
Донкастер — Кристал Пэлас
Стоук — Кардифф


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2025 21:20

Количество просмотров Просмотров: 2324

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. naby-keita 12.01.2025 21:41 # naby-keita
    Безусловно Астон Вилла Тоттенхем супер противостояние

    (ответить)

  2. shearer1 12.01.2025 21:33 # shearer1
    Неплохо

    (ответить)

  3. bembo 12.01.2025 21:21 # bembo
    п13дец не можно было какой-то плимут вытащить или милвол...ну на худой конец подзалупл...но нахуй нам брайтон, еще и на выезде? несправедливо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: