"Юнайтед" вдесятером выбил "Арсенал" из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" вдесятером одолел "Арсенал" в 3-м раунде Кубка Англии, вырвав победу в серии послематчевых пенальти.

Неторопливое начало матча было прервано выходом Габриэля Мартинелли один на один на 18-й минуте. Нападающий "Арсенала" ворота поразил, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Постепенно хозяева "Эмирейтс" обозначили некоторое преимущество, но за весь первый тайм так ни разу и не пробили в створ ворот Алтая Байындыра.



Второй тайм начался с того, что Вильям Салиба поскользнулся на фланге и позволил Гарначо убежать в прорыв. Алехандро достиг границы штрафной и покатил под удар Бруну Фернандеша — 0:1.



На 61-й минуте "красные дьяволы" остались вдесятером, потому что Диогу Далот грубо сыграл в подкате против Микеля Мерино и получил вторую желтую карточку.



"Канониры" немедленно реализовали численное преимущество. Габриэль Магальяэс подкараулил отскок в штрафной и, положив корпус, пробил с рикошетом — 1:1.



"Арсенал" продолжил оказывать давление, и на 69-й минуте Кай Хаверц был остановлен фолом в чужой штрафной. Исполнять назначенный пенальти взялся Мартин Эдегор, однако Байындыр отразил его удар в угол ворот.



На 76-й минуте Байындыр совершил еще одно чудо, парировав удар головой в упор вышедшего на замену Деклана Райса.



Концовку основного времени хозяева провели в атаках, но больше серьезных угроз чужим воротам не создали, за исключением отраженного Байындыром удара Райса с острого угла.



Первый экстра-тайм был отмечен невероятным спасением Маттейса Де Лигта, который помешал Леандро Троссарду замкнуть прострел вдоль ворот. А в начале второго Давид Райя отразил сложнейший удар Джошуа Зиркзее в ближний угол.



В итоге все решилось в серии пенальти. Судьбу противостояния определил Хаверц, который не смог пробить Байындыра и этим словно восстановил справедливость за спорный пенальти во втором тайме.



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти 5:3



Серия пенальти: Фернандеш (гол) — Эдегор (гол), Диалло (гол) — Хаверц (голкипер), Йоро (гол) — Райс (гол), Мартинес (гол) —Партей (гол), Зиркзее (гол).



Голы: Габриэль 63 — Фернандеш 52.



"Арсенал": Райя, Тимбер (Партей 100), Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли (Троссард 90), Жоржиньо (Тирни 113), Мерино (Райс 73), Эдегор, Жезус (Стерлинг 40), Мартинелли, Хаверц.



"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Де Лигт, Магуайр (Йоро 104), Мартинес, Мазрауи, Майну (Колльер 81), Угарте (Маласиа 90), Далот, Фернандеш, Гарначо (Диалло 80), Хейлунд (Зиркзее 81).



Предупреждения: Габриэль, Хаверц — Мартинес, Фернандеш, Майну, Далот, Магуайр



Удаление: Далот 61



"Кристал Пэлас" — "Стокпорт" — 1:0 (1:0)



Гол: Эзе 4.



"Ипсвич" — "Бристоль Роверс" — 3:0 (3:0)



Голы: Филлипс 18, Кларк 24, Тэйлор 37.



"Ньюкасл" — "Бромли" — 3:1 (1:1)



Голы: Майли 16, Гордон 49 (пен), Осула 61 — Конгрив 8.



"Саутгемптон" — "Суонси" — 3:0 (2:0)



Голы: Сулемана 20, Диблинг 35, 65



"Халл" — "Донкастер" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа "Донкастера" по пенальти — 5:4



Голы: Пуэрта 80 — Молинье 51.