"Юнайтед" вдесятером выбил "Арсенал" из Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" вдесятером одолел "Арсенал" в 3-м раунде Кубка Англии, вырвав победу в серии послематчевых пенальти.
Неторопливое начало матча было прервано выходом Габриэля Мартинелли один на один на 18-й минуте. Нападающий "Арсенала" ворота поразил, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
Постепенно хозяева "Эмирейтс" обозначили некоторое преимущество, но за весь первый тайм так ни разу и не пробили в створ ворот Алтая Байындыра.
Второй тайм начался с того, что Вильям Салиба поскользнулся на фланге и позволил Гарначо убежать в прорыв. Алехандро достиг границы штрафной и покатил под удар Бруну Фернандеша — 0:1.
На 61-й минуте "красные дьяволы" остались вдесятером, потому что Диогу Далот грубо сыграл в подкате против Микеля Мерино и получил вторую желтую карточку.
"Канониры" немедленно реализовали численное преимущество. Габриэль Магальяэс подкараулил отскок в штрафной и, положив корпус, пробил с рикошетом — 1:1.
"Арсенал" продолжил оказывать давление, и на 69-й минуте Кай Хаверц был остановлен фолом в чужой штрафной. Исполнять назначенный пенальти взялся Мартин Эдегор, однако Байындыр отразил его удар в угол ворот.
На 76-й минуте Байындыр совершил еще одно чудо, парировав удар головой в упор вышедшего на замену Деклана Райса.
Концовку основного времени хозяева провели в атаках, но больше серьезных угроз чужим воротам не создали, за исключением отраженного Байындыром удара Райса с острого угла.
Первый экстра-тайм был отмечен невероятным спасением Маттейса Де Лигта, который помешал Леандро Троссарду замкнуть прострел вдоль ворот. А в начале второго Давид Райя отразил сложнейший удар Джошуа Зиркзее в ближний угол.
В итоге все решилось в серии пенальти. Судьбу противостояния определил Хаверц, который не смог пробить Байындыра и этим словно восстановил справедливость за спорный пенальти во втором тайме.
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти 5:3
Серия пенальти: Фернандеш (гол) — Эдегор (гол), Диалло (гол) — Хаверц (голкипер), Йоро (гол) — Райс (гол), Мартинес (гол) —Партей (гол), Зиркзее (гол).
Голы: Габриэль 63 — Фернандеш 52.
"Арсенал": Райя, Тимбер (Партей 100), Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли (Троссард 90), Жоржиньо (Тирни 113), Мерино (Райс 73), Эдегор, Жезус (Стерлинг 40), Мартинелли, Хаверц.
"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Де Лигт, Магуайр (Йоро 104), Мартинес, Мазрауи, Майну (Колльер 81), Угарте (Маласиа 90), Далот, Фернандеш, Гарначо (Диалло 80), Хейлунд (Зиркзее 81).
Предупреждения: Габриэль, Хаверц — Мартинес, Фернандеш, Майну, Далот, Магуайр
Удаление: Далот 61
"Кристал Пэлас" — "Стокпорт" — 1:0 (1:0)
Гол: Эзе 4.
"Ипсвич" — "Бристоль Роверс" — 3:0 (3:0)
Голы: Филлипс 18, Кларк 24, Тэйлор 37.
"Ньюкасл" — "Бромли" — 3:1 (1:1)
Голы: Майли 16, Гордон 49 (пен), Осула 61 — Конгрив 8.
"Саутгемптон" — "Суонси" — 3:0 (2:0)
Голы: Сулемана 20, Диблинг 35, 65
"Халл" — "Донкастер" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа "Донкастера" по пенальти — 5:4
Голы: Пуэрта 80 — Молинье 51.
12.01.2025 21:00
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Последние комментарии:
Ну збс катают, быстро перекатывают туда сюда, не то что апловская возня.
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как не врублю среал, так всё время им прям в рот срут. ай как хорошо, ай как заебись!!!
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Ортута: Во всем виноват мяч
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Ямаль гений конечно. Топ просто.
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Ай мамаджан
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Ну чё есть как есть.. посмотрим Реал Барса финал
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Надеюсь это последний сезон Артеты, убил всю любовь к клубу
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после очень спорной пенки уже болел за МЮ.
в МЮ такие бичи, что по началу их даже стерлинг обыгрывал, потом конечно перестал. но молодцы, автобусом выстояли. и все правильно.
Арсенал же уверенно движется в своем направлении, куда угодно, но не к успеху.
Хаверц ок, игрок нормальный, не 70 млн, это был просто очень неудачный матч, такие и у Байерындыра или как его там бывают, проблема не в Хаверце.
игры 0. Я не помню, чтоб Арсенал за который я болею каждые 30 сек в штрафную навешивал.
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Впервые за долгое время собираюсь посмотреть не АПЛ или ЛЧ, а Испанию.
Жду что это будет хотя бы издали похоже на футбол высоких достижений.
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если колбасе удалось отскочить, то гг по класеке не отскочили даже с помощью ротеты судьям от ортеты. такие пенальти только топовым ротистам дают, типа Клопа
выводы делайте сами
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Чисто на характере затащили.
А качество исполнителей очень сильно подводит МЮ. Какой то сброд бомжей из разных середеяков.
Вот взять Хойлунда ебаного, как вообще МЮ докатились до Хойлундов и Мазрауиуи
Не удивлюсь, если от Лестера вылетят в следующем раунде
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Опаньки, Ван Нистелрой против отвергшего его МЮ!)
(ответить)
Бля, какой же сосидж ебантяй, просто редкий затупок
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чех
12.01.2025 21:12 #
bembo
чисто давид луиз виллиан хаверц жоржинья
ахахахаааааааааааааааа
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12.01.2025 21:13 #
bembo
бля бля сперминггггггггг ахаахахахаха сука пидрали вы такие конченные))
доедают обьедки за императорами, и кричат потом "мы калали лондана" ахахахахаа
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/112387/?c=1#c8008952
(ответить)
15.02.2024 08:47 #
takernotagiver
В АПЛ жду доминацию трёх испанских тренеров - Гвардиолы, Артеты и Алонсо.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/105838/?c=1
(ответить)
ловите гейбоя)))
12.01.2025 21:09 #
gameboy
Арсен из 4 турниров за неделю вылетал
Источник: http://fapl.ru/posts/112387/?c=1#c8008934
(ответить)
Короли Лондона слили Хаверца в гг и купили на эти бабки Палмера, просто напоминаю
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Число пи, постоянная Планка, арсенал в новый год всей командой кричит о треблах и ни хуя не выигрыаает
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чисто давид луиз виллиан хаверц жоржинья
ахахахаааааааааааааааа
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Очередная катка без лака
Очередные хейтеры на подсосе
Мне лично похуй и на челси и на мю, тем более на мс
Да, могу матч Ливерпуля посмотреть с конкурентами, но что бы все смотрели матчи Арсенала а в случае чего срали под себя со своим мнением - это говорит о многом
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