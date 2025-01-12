"Юнайтед" вдесятером выбил "Арсенал" из Кубка Англии

Алтай Байындыр "Манчестер Юнайтед" вдесятером одолел "Арсенал" в 3-м раунде Кубка Англии, вырвав победу в серии послематчевых пенальти.

Неторопливое начало матча было прервано выходом Габриэля Мартинелли один на один на 18-й минуте. Нападающий "Арсенала" ворота поразил, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Постепенно хозяева "Эмирейтс" обозначили некоторое преимущество, но за весь первый тайм так ни разу и не пробили в створ ворот Алтая Байындыра.

Второй тайм начался с того, что Вильям Салиба поскользнулся на фланге и позволил Гарначо убежать в прорыв. Алехандро достиг границы штрафной и покатил под удар Бруну Фернандеша — 0:1.

На 61-й минуте "красные дьяволы" остались вдесятером, потому что Диогу Далот грубо сыграл в подкате против Микеля Мерино и получил вторую желтую карточку.

"Канониры" немедленно реализовали численное преимущество. Габриэль Магальяэс подкараулил отскок в штрафной и, положив корпус, пробил с рикошетом — 1:1.

"Арсенал" продолжил оказывать давление, и на 69-й минуте Кай Хаверц был остановлен фолом в чужой штрафной. Исполнять назначенный пенальти взялся Мартин Эдегор, однако Байындыр отразил его удар в угол ворот.

На 76-й минуте Байындыр совершил еще одно чудо, парировав удар головой в упор вышедшего на замену Деклана Райса.

Концовку основного времени хозяева провели в атаках, но больше серьезных угроз чужим воротам не создали, за исключением отраженного Байындыром удара Райса с острого угла.

Первый экстра-тайм был отмечен невероятным спасением Маттейса Де Лигта, который помешал Леандро Троссарду замкнуть прострел вдоль ворот. А в начале второго Давид Райя отразил сложнейший удар Джошуа Зиркзее в ближний угол.

В итоге все решилось в серии пенальти. Судьбу противостояния определил Хаверц, который не смог пробить Байындыра и этим словно восстановил справедливость за спорный пенальти во втором тайме.

"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти 5:3

Серия пенальти: Фернандеш (гол) — Эдегор (гол), Диалло (гол) — Хаверц (голкипер), Йоро (гол) — Райс (гол), Мартинес (гол) —Партей (гол), Зиркзее (гол).

Голы: Габриэль 63 — Фернандеш 52.

"Арсенал": Райя, Тимбер (Партей 100), Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли (Троссард 90), Жоржиньо (Тирни 113), Мерино (Райс 73), Эдегор, Жезус (Стерлинг 40), Мартинелли, Хаверц.

"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Де Лигт, Магуайр (Йоро 104), Мартинес, Мазрауи, Майну (Колльер 81), Угарте (Маласиа 90), Далот, Фернандеш, Гарначо (Диалло 80), Хейлунд (Зиркзее 81).

Предупреждения: Габриэль, Хаверц — Мартинес, Фернандеш, Майну, Далот, Магуайр

Удаление: Далот 61

"Кристал Пэлас" — "Стокпорт" — 1:0 (1:0)

Гол: Эзе 4.

"Ипсвич" — "Бристоль Роверс" — 3:0 (3:0)

Голы: Филлипс 18, Кларк 24, Тэйлор 37.

"Ньюкасл" — "Бромли" — 3:1 (1:1)

Голы: Майли 16, Гордон 49 (пен), Осула 61 — Конгрив 8.

"Саутгемптон" — "Суонси" — 3:0 (2:0)

Голы: Сулемана 20, Диблинг 35, 65

"Халл" — "Донкастер" — 1:1 (0:0) после экстра-таймов, победа "Донкастера" по пенальти — 5:4

Голы: Пуэрта 80 — Молинье 51.


Метки Арсенал, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 3427

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. quavo 12.01.2025 22:42 # quavo
    Ну збс катают, быстро перекатывают туда сюда, не то что апловская возня.

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  2. skydreams 12.01.2025 22:41 # skydreams
    как не врублю среал, так всё время им прям в рот срут. ай как хорошо, ай как заебись!!!

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  3. kewell7 12.01.2025 22:36 # kewell7
    Ортута: Во всем виноват мяч

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  4. chelsea88 12.01.2025 22:22 # chelsea88
    Ямаль гений конечно. Топ просто.

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  5. farhad 12.01.2025 22:15 # farhad
    Ай мамаджан

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  6. alienripley 12.01.2025 22:14 # alienripley
    Ну чё есть как есть.. посмотрим Реал Барса финал

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  7. aaaars 12.01.2025 22:11 # aaaars
    Надеюсь это последний сезон Артеты, убил всю любовь к клубу

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  8. wengerrrro 12.01.2025 22:10 # wengerrrro
    после очень спорной пенки уже болел за МЮ.
    в МЮ такие бичи, что по началу их даже стерлинг обыгрывал, потом конечно перестал. но молодцы, автобусом выстояли. и все правильно.

    Арсенал же уверенно движется в своем направлении, куда угодно, но не к успеху.
    Хаверц ок, игрок нормальный, не 70 млн, это был просто очень неудачный матч, такие и у Байерындыра или как его там бывают, проблема не в Хаверце.
    игры 0. Я не помню, чтоб Арсенал за который я болею каждые 30 сек в штрафную навешивал.

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  9. kellborn 12.01.2025 22:03 # kellborn
    Впервые за долгое время собираюсь посмотреть не АПЛ или ЛЧ, а Испанию.

    Жду что это будет хотя бы издали похоже на футбол высоких достижений.

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  10. el-ray 12.01.2025 22:02 # el-ray
    если колбасе удалось отскочить, то гг по класеке не отскочили даже с помощью ротеты судьям от ортеты. такие пенальти только топовым ротистам дают, типа Клопа

    выводы делайте сами

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  11. naby-keita 12.01.2025 21:38 # naby-keita
    Чисто на характере затащили.
    А качество исполнителей очень сильно подводит МЮ. Какой то сброд бомжей из разных середеяков.
    Вот взять Хойлунда ебаного, как вообще МЮ докатились до Хойлундов и Мазрауиуи
    Не удивлюсь, если от Лестера вылетят в следующем раунде

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  12. sausage 12.01.2025 21:31 # sausage
    Опаньки, Ван Нистелрой против отвергшего его МЮ!)

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  13. division 12.01.2025 21:31 # division
    Бля, какой же сосидж ебантяй, просто редкий затупок

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  14. narcot 12.01.2025 21:29 # narcot
    чех


    12.01.2025 21:12 #
    bembo

    чисто давид луиз виллиан хаверц жоржинья
    ахахахаааааааааааааааа
    (ответить)

    12.01.2025 21:13 #
    bembo

    бля бля сперминггггггггг ахаахахахаха сука пидрали вы такие конченные))
    доедают обьедки за императорами, и кричат потом "мы калали лондана" ахахахахаа
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112387/?c=1#c8008952

    (ответить)

  15. suckernotagiver 12.01.2025 21:21 # suckernotagiver
    15.02.2024 08:47 #
    takernotagiver

    В АПЛ жду доминацию трёх испанских тренеров - Гвардиолы, Артеты и Алонсо.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/105838/?c=1

    (ответить)

  16. bembo 12.01.2025 21:17 # bembo
    ловите гейбоя)))

    12.01.2025 21:09 #
    gameboy

    Арсен из 4 турниров за неделю вылетал

    Источник: http://fapl.ru/posts/112387/?c=1#c8008934

    (ответить)

  17. division 12.01.2025 21:16 # division
    Короли Лондона слили Хаверца в гг и купили на эти бабки Палмера, просто напоминаю

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  18. breadpeat 12.01.2025 21:14 # breadpeat
    Число пи, постоянная Планка, арсенал в новый год всей командой кричит о треблах и ни хуя не выигрыаает

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  19. bembo 12.01.2025 21:12 # bembo
    чисто давид луиз виллиан хаверц жоржинья
    ахахахаааааааааааааааа

    (ответить)

  20. gameboy 12.01.2025 21:11 # gameboy
    Очередная катка без лака
    Очередные хейтеры на подсосе

    Мне лично похуй и на челси и на мю, тем более на мс

    Да, могу матч Ливерпуля посмотреть с конкурентами, но что бы все смотрели матчи Арсенала а в случае чего срали под себя со своим мнением - это говорит о многом

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