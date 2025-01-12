"Борнмут" отправил Биллинга в "Наполи"

Филип Биллинг "Борнмут" отправил своего полузащитника Филипа Биллинга в аренду в итальянский "Наполи" до конца сезона.

Биллинг сыграл 201 матч за "Борнмут" после своего перехода из "Хаддерсфилда" в июле 2019, однако в этом сезоне Филип был редким гостем на поле.

В этом сезоне Премьер-Лиги 28-летний датчанин провел лишь 10 матчей за "вишенок", включая единственное появление в стартовом составе.

Дефицит игровых минут подтолкнул Биллинга к переходу в "Наполи", который в этом сезоне сражался с "Интером" и "Аталантой" за титул Серии А.


Метки аренда, Биллинг, Борнмут, Наполи, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 129



Поиск: