"Борнмут" отправил Биллинга в "Наполи"
"Борнмут" отправил своего полузащитника Филипа Биллинга в аренду в итальянский "Наполи" до конца сезона.
Биллинг сыграл 201 матч за "Борнмут" после своего перехода из "Хаддерсфилда" в июле 2019, однако в этом сезоне Филип был редким гостем на поле.
В этом сезоне Премьер-Лиги 28-летний датчанин провел лишь 10 матчей за "вишенок", включая единственное появление в стартовом составе.
Дефицит игровых минут подтолкнул Биллинга к переходу в "Наполи", который в этом сезоне сражался с "Интером" и "Аталантой" за титул Серии А.
12.01.2025 20:00
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