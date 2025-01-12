Калафьори выбыл с травмой
Защитник Риккардо Калафьори пополнил лазарет "Арсенала" с травмой неустановленного характера.
Калафьори сыграл все 90 минут против "Брайтона" в Премьер-Лиге в прошлый уикенд и был назван среди запасных против "Ньюкасла" в Кубке Лиги в минувший вторник, так и не появившись на поле.
А в воскресенье Калафьори и вовсе не попал в заявку "Арсенала" на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", благодаря чему юный Майлс Льюис-Скелли сохранил свое место в старте.
Оказывается, отсутствие Калафьори связано с травмой. Пока неясно, сколько пропустит 22-летний итальянец.
"Рикардо Калафьори выбыл с травмой, поэтому его нет в заявке из 20 игроков", — гласит опубликованное "Арсеналом" заявление перед началом матча на "Эмирейтс".
12.01.2025 19:00
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Вуахахахахаха))))))))))
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Норм калича купили. Сколько раз уже травмировался чувак, кто-нибудь считает?
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