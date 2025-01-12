Калафьори выбыл с травмой

Риккардо Калафьори Защитник Риккардо Калафьори пополнил лазарет "Арсенала" с травмой неустановленного характера.

Калафьори сыграл все 90 минут против "Брайтона" в Премьер-Лиге в прошлый уикенд и был назван среди запасных против "Ньюкасла" в Кубке Лиги в минувший вторник, так и не появившись на поле.

А в воскресенье Калафьори и вовсе не попал в заявку "Арсенала" на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", благодаря чему юный Майлс Льюис-Скелли сохранил свое место в старте.

Оказывается, отсутствие Калафьори связано с травмой. Пока неясно, сколько пропустит 22-летний итальянец.

"Рикардо Калафьори выбыл с травмой, поэтому его нет в заявке из 20 игроков", — гласит опубликованное "Арсеналом" заявление перед началом матча на "Эмирейтс".


Метки Арсенал, Калафьори, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 692

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  1. chelsea88 12.01.2025 20:21 # chelsea88
    Вуахахахахаха))))))))))

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  2. beautiful-lie 12.01.2025 20:16 # beautiful-lie
    Норм калича купили. Сколько раз уже травмировался чувак, кто-нибудь считает?

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