Защитник Риккардо Калафьори пополнил лазарет "Арсенала" с травмой неустановленного характера.

Калафьори сыграл все 90 минут против "Брайтона" в Премьер-Лиге в прошлый уикенд и был назван среди запасных против "Ньюкасла" в Кубке Лиги в минувший вторник, так и не появившись на поле.



А в воскресенье Калафьори и вовсе не попал в заявку "Арсенала" на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", благодаря чему юный Майлс Льюис-Скелли сохранил свое место в старте.



Оказывается, отсутствие Калафьори связано с травмой. Пока неясно, сколько пропустит 22-летний итальянец.



"Рикардо Калафьори выбыл с травмой, поэтому его нет в заявке из 20 игроков", — гласит опубликованное "Арсеналом" заявление перед началом матча на "Эмирейтс".