"Вест Хэм" ищет нападающего после травмы Фюллькруга

"Вест Хэм" сделал приглашение нападающего своим приоритетом на зимнее трансферное окно после потери с новой травмой Никласа Фюллькруга.

Ранее в этом сезоне Фюллькруг перенес травму ахилла, в результате сыграв лишь 11 матчей за "Вест Хэм". При этом в стартовом составе Никлас выходил лишь четырежды.



Против "Астон Виллы" в Кубке Англии в минувшую пятницу Фюллькруг продержался только 15 минут, получив повреждение задней поверхности бедра.



По информации talkSPORT, теперь 31-летний немец пропустит до трех месяцев, присоединившись в лазарете к Джарроду Боуэну и Мичейлу Антонио.



Поэтому теперь для нового главного тренера "Вест Хэма" Грэма Поттера нет задачи важнее на трансферном рынке, чем приглашение нападающего.



Добавим, ранее с переходом в "Вест Хэм" связывали Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" и Эвана Фергюсона из "Брайтона".