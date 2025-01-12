Аке считает, что Уолкер станет огромной потерей для "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке заявил, что Кайл Уолкер станет огромной потерей для его команды.

После разгрома "Солфорда" в Кубке Англии накануне (8:0) наставник "Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что его капитан Кайл Уолкер попросился на выход из клуба.



И хотя в этом сезоне Уолкер значительно сбавил, Аке чувствует, что "Сити" лишится большого игрока и лидера, если 34-летний англичанин уйдет.



"Он исполнял огромную роль у нас на протяжении многих лет, а также в этом году. Он является большой личностью в раздевалке. На протяжении всех этих лет он был игроком топ-уровня для этого клуба, и он заслуживает большой похвалы за это".



"Также он хороший парень. Мы с ним очень хорошо ладим. Давайте посмотрим, что случится, но, несомненно, он был игроком огромной важности для нас", — цитирует Аке The Independent.