Аке считает, что Уолкер станет огромной потерей для "Сити"

Кайл Уолкер и Натан Аке Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке заявил, что Кайл Уолкер станет огромной потерей для его команды.

После разгрома "Солфорда" в Кубке Англии накануне (8:0) наставник "Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что его капитан Кайл Уолкер попросился на выход из клуба.

И хотя в этом сезоне Уолкер значительно сбавил, Аке чувствует, что "Сити" лишится большого игрока и лидера, если 34-летний англичанин уйдет.

"Он исполнял огромную роль у нас на протяжении многих лет, а также в этом году. Он является большой личностью в раздевалке. На протяжении всех этих лет он был игроком топ-уровня для этого клуба, и он заслуживает большой похвалы за это".

"Также он хороший парень. Мы с ним очень хорошо ладим. Давайте посмотрим, что случится, но, несомненно, он был игроком огромной важности для нас", — цитирует Аке The Independent.


Метки Аке, Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2025 16:00

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  1. farhad 12.01.2025 16:44 # farhad
    Вовремя ушел из куртяника, выиграл все что можно выиграть

    (ответить)

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