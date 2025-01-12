Мареска объяснил, как Адарабиойо удалось сделать дубль против "Моркама"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил, как его защитнику Тосину Адарабиойо удалось оформить дубль против "Моркама" в Кубке Англии.

Накануне "Челси" разгромил "Моркам" из Лиги Два со счетом 5:0 и вышел в 4-й раунд Кубка Англии, и одним из героев этого матча как раз стал Адарабиойо.



Оба своих гола Адарабиойо забил дальними ударами, однако это не удивляет Мареску, потому что "Моркам" оборонялся большим числом и не пускал "Челси" в свою штрафную.



"Это слегка характеризует весь матч. В большинстве случаев он оказывался единственным, у кого было больше свободного пространства, потому что всех остальных опекали персонально в штрафной, и там не было пространства".



"Он был единственным, кто мог протащить мяч и попытаться нанести удар. Он умеет это, но обычно редко увидишь, когда центральные защитники атакуют на подступах к штрафной площади", — цитирует Мареску The Independent.