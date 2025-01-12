Ибрагимович: "Милан" пока не разговаривал с Рэшфордом"

Маркус Рэшфорд и Златан Ибрагимович Советник "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что его клуб пока не разговаривал с нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом.

На текущей неделе представители Рэшфорда побывали в Италии, однако Ибрагимович отрицает контакт со своим бывшим партнером по "Юнайтед".

Вместе с тем Ибрагимович уверен, что "Милан" выглядит привлекательно для 27-летнего игрока сборной Англии.

"Я очень хорошо знаю Рэшфорда, я играл вместе с ним, когда он был молод. Теперь он стал взрослым и многого добился в "Манчестер Юнайтед".

"Не думаю, что мне нужно уговаривать его, потому что "Милан" — один из крупнейших клубов в мире, и каждый хочет перейти сюда".

"На сегодняшний день осуществить это было бы непросто, но пока мы еще даже не разговаривали. Посмотрим, поговорим ли мы с ним", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Милан, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2025 14:00

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  1. halamadrid94 12.01.2025 14:29 # halamadrid94
    Собирают всяких сбитых летчиков , разбавленных реально добротными игроками , как Леау , Пулишич и Меньян. Смысл приобретать Рэшфорда, если они конечно не хотят втридорога продать португальца? Посмотрим как все будет на самом деле.

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