Диего Леон направляется в Манчестер

Левый защитник парагвайского "Серро Портеньо" Диего Леон направляется в Англию, чтобы завершить свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Некоторое время назад "Юнайтед" согласовал покупку Леона за 6 миллионов фунтов. Диего обещает стать первым приобретением "красных дьяволов" при Рубене Амориме в качестве главного тренера.



Как сообщает BBC, после подписания контракта с "Юнайтед" 17-летний парагваец воссоединится с "Серро Портеньо", где проведет остаток этого сезона на правах аренды.



К команде Аморима Леон, который позже этой зимой будет представлять юношескую сборную Парагвая на Чемпионате Южной Америки U-20, присоединится уже следующим летом.