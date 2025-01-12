Аморим: "Майну может быть гораздо лучше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его полузащитник Кобби Майну не является законченным продуктом и может значительно прибавить.

Связка 19-летнего Майну с Мануэлем Угарте была одним из немногих поводов для оптимизма в последние недели. Эта пара может выйти в старте и против "Арсенала" в Кубке Англии в воскресенье.



Однако Аморим чувствует, что Майну еще далек от того, чтобы реализовать весь свой потенциал. Рубен планирует и дальше использовать Кобби, несмотря на неопределенную контрактную ситуацию.



"Думаю, Кобби Майну значительно прибавил в последних матчах. Думаю, вы можете почувствовать, что Кобби Майну не является законченным продуктом, и у него есть такой большой потенциал, чтобы вырасти гораздо больше".



"Он действительно, действительно хорош, но он может быть гораздо больше. Думаю, он прибавляет, все игроки прибавляют, все игроки важны для меня, несмотря ни на что", — цитирует Аморима The Guardian.