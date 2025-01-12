Мармуш станет игроком "Сити" на предстоящей неделе

"Манчестер Сити" надеется оформить приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша на предстоящей неделе.

На этой неделе "Сити" достиг договоренности с самим Мармушем, который согласился присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы посреди сезона.



По информации журналиста Фабрицио Романо, после победы 8:0 над "Солфордом" в Кубке Англии накануне "Сити" установил официальный контакт с "Айнтрахтом".



Первый раунд переговоров "Сити" и "Айнтрахта" оказался позитивным, и на "Этихад" рассчитывают достичь компромисса в ближайшие дни, несмотря на сохраняющиеся разногласия двух клубов в оценке стоимости 25-летнего египтянина.