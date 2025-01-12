Мармуш станет игроком "Сити" на предстоящей неделе
"Манчестер Сити" надеется оформить приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша на предстоящей неделе.
На этой неделе "Сити" достиг договоренности с самим Мармушем, который согласился присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы посреди сезона.
По информации журналиста Фабрицио Романо, после победы 8:0 над "Солфордом" в Кубке Англии накануне "Сити" установил официальный контакт с "Айнтрахтом".
Первый раунд переговоров "Сити" и "Айнтрахта" оказался позитивным, и на "Этихад" рассчитывают достичь компромисса в ближайшие дни, несмотря на сохраняющиеся разногласия двух клубов в оценке стоимости 25-летнего египтянина.
12.01.2025 11:00
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Это вам не членси с их чмодуэкамами и нканками всякими
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