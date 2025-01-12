"Милан" — главный претендент на Уолкера

Итальянский "Милан" является главным претендентом на капитана "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

После победы 8:0 над "Солфордом" в 3-м раунде Кубка Англии накануне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что Уолкер попросил отпустить его из клуба в это трансферное окно.



По информации The Telegraph, во главе клубов, проявляющих интерес к Уолкеру, находится занимающий восьмое место в Серии А "Милан". "Россонери" пока не выдвигали свое предложение, но уверены в заключении сделки.



Отметим, что у 34-летнего Уолкера остается еще 18 месяцев по контракту, поэтому "Сити" сможет претендовать на компенсацию за английского защитника.



Уолкер едва не покинул "Сити" еще летом 2023, когда его очень хотела заполучить "Бавария". Уговоры Гвардиолы, новый трехлетний контракт и капитанская повязка убедили Кайла остаться.