Слот призвал "не увлекаться" после дебютного гола Кьезы за "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот посоветовал болельщикам своего клуба "не увлекаться" после дебютного гола Федерико Кьезы.

Накануне Кьеза сыграл свой только пятый матч за "Ливерпуль", появившись на замену против "Аккрингтона" в Кубке Англии.



Свой выход на поле "Энфилда" 27-летний итальянец отметил голом, который помог "красным" одержать победу 4:0 и выйти в 4-й раунд турнира.



Однако после матча Слот предостерег от далеко идущих выводов насчет Кьезы и призвал учитывать класс побежденного соперника.



"Это определенно хороший первый шаг, но как бы мне ни нравилась его игра против "Аккрингтон Стэнли", мы должны учитывать, что речь о команде уровне Лиги Два".



"Это хорошо, что он вернулся на поле. Он излучал угрозу, но давайте не будем увлекаться", — цитирует Слота Daily Mirror.