Представители Рэшфорда провели встречи с четырьмя клубами

Представители нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда провели встречи с четырьмя европейскими клубами на этой неделе.

Вместо того, чтобы попытаться доказать главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму свой профессионализм, Рэшфорд решил сменить клуб в январе и в данный момент активно ищет пристанище на вторую половину сезона.



По информации журналиста Фабрицио Романо, лагерь Рэшфорда не контактировал с "Монако" и "Комо", вопреки слухам. Зато представители Маркуса провели встречи с "Барселоной", "Миланом", "Ювентусом" и дортмундской "Боруссией".



А если верить Daily Mirror, серьезным претендентом на Рэшфорда может стать "Наполи", которому нужна адекватная замена направляющемуся в ПСЖ Хвиче Кварацхелии.