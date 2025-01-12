Кайл Уолкер попросил отпустить его из "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что его капитан Кайл Уолкер выразил желание уйти из клуба.

Уолкера не оказалось в заявке "Сити" на победный матч 3-го раунда Кубка Англии против "Солфорда" в субботу (8:0), и это неслучайно.



После матча на "Этихад" Гваридола заявил, что не будет стоять на пути у 34-летнего англичанина, который намерен продолжить карьеру за рубежом.



"Мне непросто это говорить, потому что я не должен этого делать, но его здесь нет. Два дня назад Кайл попросил рассмотреть возможности поиграть за рубежом. Он просил это и после требла (в 2023), когда "Бавария" хотела его, но их предложение было недостаточно хорошим. Наш успех последних лет без Кайла был бы невозможен. Невозможен".



"Он (Уолкер) пошел к Чики (Бегиристайну, спортивному директору "Сити"). По этой причине я и оставил его вне заявки. Я предпочитаю использовать игроков, которые мысленно здесь. Возможно, я ошибаюсь, но я вполне убежден, что никто не может делать свою работу наилучшим образом, если не хочет быть здесь. Возможно, я неправ".



"Он попросил рассмотреть возможности, и это не означает, что он непременно уйдет, потому что никогда не знаешь. Я очень его уважаю, потому что я более чем благодарен ему за то, что он сделал для нас за столь много лет. Он был важен и для сборной. Он сказал: "Я хочу рассмотреть возможности, мои мысли и мое сердце подсказывают мне это". Но я не знаю, что случится", — цитирует Гвардиолу The Guardian.