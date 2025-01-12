Антони подал в суд на "Аякс"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони подал в суд на свой бывший клуб "Аякс" по поводу незаконных штрафов.

Летом 2022 "Юнайтед" приобрел Антони у "Аякса" за 85 миллионов фунтов, и игрок сборной Бразилии сыграл свою роль в этом трансфере.



В августе 2022 Антони пропустил несколько тренировок "Аякса", а также, как утверждают в Амстердаме, отказался от участия в матче Эредивизии против роттердамской "Спарты", несмотря на отсутствие каких-либо проблем со здоровьем.



Это дало право "Аяксу" трижды оштрафовать Антони на общую сумму в несколько сотен тысяч фунтов. Однако игрок считает, что его бывший работодатель поступил незаконно.



Антони еще шесть месяцев назад обратился в арбитражный комитет, и на этой неделе в Зейсте, городе близ Утрехта, состоялось слушание данного дела.



Как сообщает голландское издание AD, для вынесения вердикта арбитражу потребуется около месяца.



Из данного процесса также стало известно, что перед тем, как отпустить Антони за 85 млн. фунтов, "Аякс" отклонил предложения "Юнайтед" в 51 и 67 млн. фунтов.