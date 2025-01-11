"Манчестер Сити" уничтожил "Солфорд"
"Манчестер Сити" одержал пока что самую убедительную победу в 3-м раунде Кубка Англии, сокрушив "Солфорд" из Лиги Два со счетом 8:0.
Представитель четвертого дивизиона продержался на "Этихад" только семь с небольшим минут. Джек Грилиш нашел на левом краю штрафной Жереми Доку, а тот нанес обводящий удар в касание — 1:0.
"Сити" продолжил разрывать оборону "Солфорда", и на 20-й минуте случился второй гол. Матеуш Нунеш прострелил вдоль ворот, а Дивин Мубама с метра отправил мяч в сетку — 2:0.
Первый тайм закончился тем, что счет стал крупным. Доку вошел в штрафную с правого фланга, отдал короткую передачу на Нико О'Райли, а тот вторым касанием поразил ворота — 3:0.
В начале второго тайма Грилиш нарвался на фол в чужой штрафной площади, и сам Джек реализовал назначенный пенальти — 4:0.
На 62-й минуте отличился и Джеймс Макати, который с границы вратарской замкнул прострел Доку с правого фланга — 5:0.
На 68-й минуте в ворота "Солфорда" был назначен еще один пенальти, на сей раз — за попадание мяча в руку. Доку с точки не промахнулся — 6:0.
На 72-й минуте Макати оформил дубль. Вышедший на замену Фил Фоден сделал сильную передачу в штрафную на Джеймса, который укротил мяч и поразил ворота — 7:0.
На 81-й минуте Грилиш прострелил с левого края штрафной в центр площадки, а Макати пробил в касание и установил окончательный счет в матче — 8:0.
"Манчестер Сити" — "Солфорд" — 8:0 (3:0)
Голы: Доку 8, 69 (пен), Мубама 20, О'Райли 43, Грилиш 49 (пен), Макати 62, 72, 81.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Симпсон-Пьюзи, Аке (Аканджи 45), Нунеш, Гюндоган, О'Райли, Макати, Доку, Грилиш, Савиньо (Фоден 55), Мубама.
"Лидс" — "Харрогит" — 1:0 (0:0)
Гол: Рамазани 59.
"Ковентри" — "Шеффилд Уэнсдей" — 1:1 (1:0) после экстра таймов, победа "Ковентри" по пенальти — 4:3
Гол: Кичинг 26 — Мусаба 90.
11.01.2025 22:45
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