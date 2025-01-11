Фаулер: "Нуньес — не игрок "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер считает, что нападающий Дарвин Нуньес не подходит для "красных".

В победном для "Ливерпуля" матче 3-го раунда Кубка Англии против "Аккрингтона" в субботу (4:0) Нуньес отметился очередной порцией упущенных моментов.



25-летний уругваец, стоивший клубу 85 миллионов фунтов, забил лишь один гол в 14 последних матчах, несмотря на впечатляющую форму команды Арне Слота.



По мнению Фаулера, Нуньес так и не изменился за время своих выступлений за "Ливерпуль", и "красные" больше не могут терпеть столь расточительного нападающего.



"Сейчас мы говорим те же самые вещи, что и два-три года назад: он сырой, он такой, он этакий. Мы не можем продолжать говорить это".



"Чем больше я вижу его, тем больше я думаю, что он — не игрок "Ливерпуля".



"Люди могут упрекнуть меня за эти слова, потому что он упорно трудится. Но вы не приглашаете игрока только потому, что он упорно трудится. Это должно быть по умолчанию".



"Ты должен выходить и забивать голы. Я знаю, что он является любимчиком фанатов за свои старания, но ты должен проявлять себя лучше, ты должен играть лучше, когда носишь эту футболку "Ливерпуля", — цитирует Фаулера Daily Mail.