Слот: "Реакция "Энфилда" — наибольший комплимент для Трента"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот похвалил Трента Александер-Арнольда за гол против "Аккрингтона" и публику "Энфилда" за реакцию в адрес защитника.

В прошлый уикенд Александер-Арнольд выдал свой худший матч в сезоне, в результате чего "Ливерпуль" сыграл против "Манчестер Юнайтед" только вничью (2:2).



Многие связывали неважную игру Александер-Арнольда со слухами насчет "Реала", однако Трент развеял сомнения насчет своей концентрации в субботу.



Выведя "Ливерпуль" с капитанской повязкой на матч 3-го раунда Кубка против "Аккрингтона", Александер-Арнольд показал отличный футбол и вдобавок забил гол.



После победы 4:0 над представителем четвертого дивизиона Слот порадовался тому, какой прием "Энфилд" обеспечил воспитаннику "красных" после неудачного предыдущего матча.



"Я могу говорить часами о его голе. Это невероятно".



"Реакция каждого после матча против "Манчестер Юнайтед" — наибольший комплимент, который Трент мог получить".



"У каждого игрока в мире — за исключением, быть может, нескольких — был плохой матч, и это совершенно нормально, но насчет плохого матча Трента у каждого было определенное мнение".



"Возможно, это из-за контрактной ситуации. Я не знаю, отреагировали бы так люди, если бы не эта ситуация".



"Он так отлично провел первую половину сезона и затем неважно сыграл матч против "Юнайтед". Это было очевидно для меня, для вас, для фанатов и аналитиков, но многие из них были довольно строги с ним".



"Думаю, для него было хорошо сыграть на своем стадионе и получить такой прием от фанатов. Сегодня фанаты снова обеспечили ему особенный прием, и это только поможет ему и нам", — цитирует Слота The Independent.