"Челси" забил пять безответных голов "Моркаму"

Победив предпоследнюю команду Лиги Два в лице "Моркама" со счетом 5:0, "Челси" ворвался в 4-й раунд Кубка Англии.

Принявшись оказывать давление, вскоре "Челси" заработал пенальти за попадание мяча в руку. Однако удар Кристофера Нкунку с 11-метровой отметки был отражен голкипером.



"Синие" продолжили оказывать давление и на 39-й минуте все-таки открыли счет. Не встретив серьезного сопротивления, Тосин Адарабиойо нанес дальний удар с рикошетом — 1:0.



Едва начался второй тайм, как Нкунку исправился за свою осечку с пенальти, сыграв на добивании после отраженного голкипером удара Ренату Вейги — 2:0.



На 70-й минуте Адарабиойо отметился еще более впечатляющим ударом с дистанции — 3:0.



Точку в матче поставил Фелиш. Сперва Жоау тоже пробил с дистанции, а затем с края штрафной забросил мяч в дальний угол ворот — 5:0.



Из прочих результатов можно отметить домашнее поражение "Брентфорда" от "Плимута" из Чемпионшипа (0:1).



"Челси" — "Моркам" — 5:0 (1:0)



Голы: Адарабиойо 39, 70, Нкунку 50, Фелиш 75, 77.



"Челси": Йоргенсен, Джеймс (Гюсто 45), Адарабиойо, Дисаси, Вейга, Лавиа (Кукурелья 45), Нкунку, Фелиш, Джордж, Нету (Санчо 45), Гиу.



"Лестер" — КПР — 6:2 (3:2)



Голы: Джастин 8, 63, Мавидиди 35, Буонанотте 38, Варди 51 (пен), Фас 90 — Варан 18, Колли 45.



"Борнмут" — "Вест Бромвич" — 5:1 (3:1)



Голы: Клюйверт 27, Уаттара 34, 44, Семеньо 47, Джеббисон 90 — Тэйлор 14.



"Брентфорд" — "Плимут" — 0:1 (0:0)



Гол: Уиттакер 82.



"Норвич" — "Брайтон" — 0:4 (0:2)



Голы: Рюттер 37, 45, Энсисо 59, Марч 74.



"Ноттингем Форест" — "Лутон" — 2:0 (1:0)



Голы: Йетс 40, Соса 68.



"Эксетер" — "Оксфорд"— 3:1 (2:1)



Голы: Митчелл 22, 40, Харпер 64 — Филлипс 14.



"Рединг" — "Бернли" — 1:3 (0:0) после экстра-таймов



Голы: Уинг 77 — Фостер 71, Флемминг 100, 109.



"Сандерленд" — "Стоук" — 1:2 (0:1) после экстра-таймов



Голы: Алексич 64 — Кэннон 4 (пен), Эннис 112.