"Челси" забил пять безответных голов "Моркаму"
Победив предпоследнюю команду Лиги Два в лице "Моркама" со счетом 5:0, "Челси" ворвался в 4-й раунд Кубка Англии.
Принявшись оказывать давление, вскоре "Челси" заработал пенальти за попадание мяча в руку. Однако удар Кристофера Нкунку с 11-метровой отметки был отражен голкипером.
"Синие" продолжили оказывать давление и на 39-й минуте все-таки открыли счет. Не встретив серьезного сопротивления, Тосин Адарабиойо нанес дальний удар с рикошетом — 1:0.
Едва начался второй тайм, как Нкунку исправился за свою осечку с пенальти, сыграв на добивании после отраженного голкипером удара Ренату Вейги — 2:0.
На 70-й минуте Адарабиойо отметился еще более впечатляющим ударом с дистанции — 3:0.
Точку в матче поставил Фелиш. Сперва Жоау тоже пробил с дистанции, а затем с края штрафной забросил мяч в дальний угол ворот — 5:0.
Из прочих результатов можно отметить домашнее поражение "Брентфорда" от "Плимута" из Чемпионшипа (0:1).
"Челси" — "Моркам" — 5:0 (1:0)
Голы: Адарабиойо 39, 70, Нкунку 50, Фелиш 75, 77.
"Челси": Йоргенсен, Джеймс (Гюсто 45), Адарабиойо, Дисаси, Вейга, Лавиа (Кукурелья 45), Нкунку, Фелиш, Джордж, Нету (Санчо 45), Гиу.
"Лестер" — КПР — 6:2 (3:2)
Голы: Джастин 8, 63, Мавидиди 35, Буонанотте 38, Варди 51 (пен), Фас 90 — Варан 18, Колли 45.
"Борнмут" — "Вест Бромвич" — 5:1 (3:1)
Голы: Клюйверт 27, Уаттара 34, 44, Семеньо 47, Джеббисон 90 — Тэйлор 14.
"Брентфорд" — "Плимут" — 0:1 (0:0)
Гол: Уиттакер 82.
"Норвич" — "Брайтон" — 0:4 (0:2)
Голы: Рюттер 37, 45, Энсисо 59, Марч 74.
"Ноттингем Форест" — "Лутон" — 2:0 (1:0)
Голы: Йетс 40, Соса 68.
"Эксетер" — "Оксфорд"— 3:1 (2:1)
Голы: Митчелл 22, 40, Харпер 64 — Филлипс 14.
"Рединг" — "Бернли" — 1:3 (0:0) после экстра-таймов
Голы: Уинг 77 — Фостер 71, Флемминг 100, 109.
"Сандерленд" — "Стоук" — 1:2 (0:1) после экстра-таймов
Голы: Алексич 64 — Кэннон 4 (пен), Эннис 112.
11.01.2025 20:00
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Последние комментарии:
Нина Останина предложила уделять внимание не геям, а якуту, загрызшему противника на войне
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что за даун этот дрочбакул
11.01.2025 18:42 #
drogba11cool
Тосин!
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11.01.2025 18:44 #
drogba11cool
Тосин чуть второй не забил, что за топарик лютый
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11.01.2025 20:17 #
drogba11cool
1,5 залупениса на сайте дрочат так будто чемпик выиграли, орео
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(ответить)
эй вы, портовые залупенисы!
(ответить)
Condition Zero залупениса на сайте дрочат так будто чемпик выиграли, орео
Источник: http://fapl.ru/posts/112367/?c=1
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Пенсам в Лигу-2 надо. Там каждый тур такая победа будет.
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ЧЕМПИОНСИ!!!
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1,5 залупениса на сайте дрочат так будто чемпик выиграли, орео
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Матч, ради которого даже отложили намаз в мечете.
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подавайте уже сюда подзалупл блять!
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ах мама я сгорель
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Никакой игры, чисто шальные мячи издалека. В АПЛ соперники такого не позволяют.
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Нормально креветок поджарили. Нкунку продавать в ПСЖ или куда он там хотел. Летом брать норм цф и цз нужен нормальный в пару к Тосингеру
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Ой 6ля остановите уже эту машину кто-то...
Анстапабл
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