"Челси" забил пять безответных голов "Моркаму"

Тосин Адарабиойо Победив предпоследнюю команду Лиги Два в лице "Моркама" со счетом 5:0, "Челси" ворвался в 4-й раунд Кубка Англии.

Принявшись оказывать давление, вскоре "Челси" заработал пенальти за попадание мяча в руку. Однако удар Кристофера Нкунку с 11-метровой отметки был отражен голкипером.

"Синие" продолжили оказывать давление и на 39-й минуте все-таки открыли счет. Не встретив серьезного сопротивления, Тосин Адарабиойо нанес дальний удар с рикошетом — 1:0.

Едва начался второй тайм, как Нкунку исправился за свою осечку с пенальти, сыграв на добивании после отраженного голкипером удара Ренату Вейги — 2:0.

На 70-й минуте Адарабиойо отметился еще более впечатляющим ударом с дистанции — 3:0.

Точку в матче поставил Фелиш. Сперва Жоау тоже пробил с дистанции, а затем с края штрафной забросил мяч в дальний угол ворот — 5:0.

Из прочих результатов можно отметить домашнее поражение "Брентфорда" от "Плимута" из Чемпионшипа (0:1).

"Челси" — "Моркам" — 5:0 (1:0)

Голы: Адарабиойо 39, 70, Нкунку 50, Фелиш 75, 77.

"Челси": Йоргенсен, Джеймс (Гюсто 45), Адарабиойо, Дисаси, Вейга, Лавиа (Кукурелья 45), Нкунку, Фелиш, Джордж, Нету (Санчо 45), Гиу.

"Лестер" — КПР — 6:2 (3:2)

Голы: Джастин 8, 63, Мавидиди 35, Буонанотте 38, Варди 51 (пен), Фас 90 — Варан 18, Колли 45.

"Борнмут" — "Вест Бромвич" — 5:1 (3:1)

Голы: Клюйверт 27, Уаттара 34, 44, Семеньо 47, Джеббисон 90 — Тэйлор 14.

"Брентфорд" — "Плимут" — 0:1 (0:0)

Гол: Уиттакер 82.

"Норвич" — "Брайтон" — 0:4 (0:2)

Голы: Рюттер 37, 45, Энсисо 59, Марч 74.

"Ноттингем Форест" — "Лутон" — 2:0 (1:0)

Голы: Йетс 40, Соса 68.

"Эксетер" — "Оксфорд"— 3:1 (2:1)

Голы: Митчелл 22, 40, Харпер 64 — Филлипс 14.

"Рединг" — "Бернли" — 1:3 (0:0) после экстра-таймов

Голы: Уинг 77 — Фостер 71, Флемминг 100, 109.

"Сандерленд" — "Стоук" — 1:2 (0:1) после экстра-таймов

Голы: Алексич 64 — Кэннон 4 (пен), Эннис 112.


Метки Кубок Англии, Моркам, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. kellborn 11.01.2025 20:43 # kellborn
    Нина Останина предложила уделять внимание не геям, а якуту, загрызшему противника на войне

    (ответить)

  2. narcot 11.01.2025 20:38 # narcot
    что за даун этот дрочбакул


    11.01.2025 18:42 #
    drogba11cool

    Тосин!
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    11.01.2025 18:44 #
    drogba11cool

    Тосин чуть второй не забил, что за топарик лютый
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    11.01.2025 20:17 #
    drogba11cool

    1,5 залупениса на сайте дрочат так будто чемпик выиграли, орео
    (ответить)

    (ответить)

  3. bembo 11.01.2025 20:31 # bembo
    эй вы, портовые залупенисы!

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  4. hachidlo 11.01.2025 20:28 # hachidlo
    Condition Zero залупениса на сайте дрочат так будто чемпик выиграли, орео

    Источник: http://fapl.ru/posts/112367/?c=1

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  5. zaeba1l 11.01.2025 20:25 # zaeba1l
    Пенсам в Лигу-2 надо. Там каждый тур такая победа будет.

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  6. skydreams 11.01.2025 20:19 # skydreams
    ЧЕМПИОНСИ!!!

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  7. drogba11cool 11.01.2025 20:17 # drogba11cool
    1,5 залупениса на сайте дрочат так будто чемпик выиграли, орео

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  8. hachidlo 11.01.2025 20:07 # hachidlo
    Матч, ради которого даже отложили намаз в мечете.

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  9. bembo 11.01.2025 20:07 # bembo
    подавайте уже сюда подзалупл блять!

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  10. farhad 11.01.2025 20:06 # farhad
    ах мама я сгорель

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  11. brown-ale 11.01.2025 20:06 # brown-ale
    Никакой игры, чисто шальные мячи издалека. В АПЛ соперники такого не позволяют.

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  12. division 11.01.2025 20:03 # division
    Нормально креветок поджарили. Нкунку продавать в ПСЖ или куда он там хотел. Летом брать норм цф и цз нужен нормальный в пару к Тосингеру

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  13. thegodfather 11.01.2025 20:00 # thegodfather
    Ой 6ля остановите уже эту машину кто-то...
    Анстапабл

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