Кин: "Мойес будет великолепен в "Эвертоне"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин одобрил возвращение Дэвида Мойеса на должность главного тренера "Эвертона".

Ранее днем "Эвертон" объявил о возвращении Мойеса, который тренировал "ирисок" с 2002 по 2013 год.



Мойес принимает "Эвертон" всего в одном очке над зоной вылета в Премьер-Лиге, однако Кин уверен, что Дэвид сможет поднять "ирисок" в таблице.



"Это не сюрприз. Вчера Шон Дайч лишился работы, хотя слухи об этом ходили неделю или две. Дэвид Мойес — очень опытный тренер, и я уверен, он будет великолепен".



"Он провел свыше 1,000 матчей в качестве тренера, у них новый стадион на подходе, и поэтому они хотят остаться в Премьер-Лиге. У них более чем достаточно, чтобы сделать это. У них есть много поводов для позитива, и я думаю, они отлично подходят друг другу", — сообщил Кин ITV.