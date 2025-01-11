"Ипсвич" обсуждает переход Матича

Неманья Матич "Ипсвич" договаривается о переходе полузащитника французского "Лиона" Неманьи Матича.

В это трансферное окно ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Ипсвич" уже арендовал у "Аталанты" защитника Бена Годфрри, а также завершает приобретение вингера "Астон Виллы" Джейдена Филоджина.

Как сообщает Sky Sport Germany, также "трактористы" работают над переходом опытнейшего Матича, который поиграл в Англии за "Челси" и "Манчестер Юнайтед", дважды становясь чемпионом Премьер-Лиги.

Однако "Ипсвич" — не единственный претендент на Матича. 36-летнего серба также хотят заполучить клубы Серии А "Наполи", "Фиорентина" и "Комо".

Матич покинул английский футбол летом 2022, перебравшись свободным агентом из "Юнайтед" в "Рому". С тех пор Неманья также успел поиграть за "Ренн", а к "Лиону" присоединился только год назад.


Метки Ипсвич, Лион, Матич

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2025 18:00

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