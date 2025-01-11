"Ливерпуль" разгромил "Аккрингтон" в Кубке Англии

"Ливерпуль" уверенно преодолел 3-й раунд Кубка Англии, разгромив аутсайдера Лиги Два "Аккрингтон Стэнли" со счетом 4:0.

Начало матча на "Энфилде" было отмечено парой промахов Дарвина Нуньеса. Также хороший момент имел Трент Александер-Арнольд, чей дальний удар голкипер "Аккрингтона" остановил ногой.



"Ливерпуль" владел тотальным преимуществом, но счет смог открыть только на 29-й минуте, убежав в контратаку. Нуньес с правого края штрафной вывел Диогу Жоту на пустые ворота — 1:0.



Первый тайм закончился тем, что Александер-Арнольд второй раз попытался пробить издалека, и после отскока от штанги мяч оказался в воротах — 2:0.



В начале второго тайма гости упустили пару верных моментов, включая попадание в штангу, за что поплатились на 76-й минуте, когда Джейден Даннс сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Федерико Кьезы — 3:0.



Точку в матче на последней минуте основного времени поставил Кьеза, нанеся дальний удар с отскоком от штанги — 4:0.



Еще в одном матче 3-го раунда "Вулверхэмптон" одолел на выезде "Бристоль Сити" из Чемпионшипа со счетом 1:2.



"Ливерпуль" — "Аккрингтон" — 4:0 (2:0)



Голы: Жота 29, Александер-Арнольд 45, Даннс 76, Кьеза 90.



"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд (Брэдли 60), Эндо (Ньони 79), Куанса, Цимикас, Мортон (Макконнелл 60), Собослаи (Кьеза 45), Нгумоа (Даннс 72), Эллиотт, Жота, Нуньес.



"Бристоль Сити" — "Вулверхэмптон" — 1:2 (1:2)



Голы: Твайн 45 — Аит-Нури 10, Родригу Гомеш 21.



"Бирмингем" — "Линкольн" — 2:1 (1:0)



Голы: Йокояма 1, Дайкс 77 — Макама 90 (пен).



"Мидлсбро" — "Блэкберн" — 0:1 (0:0)



Голы Вайманн 70.