"Ливерпуль" разгромил "Аккрингтон" в Кубке Англии
"Ливерпуль" уверенно преодолел 3-й раунд Кубка Англии, разгромив аутсайдера Лиги Два "Аккрингтон Стэнли" со счетом 4:0.
Начало матча на "Энфилде" было отмечено парой промахов Дарвина Нуньеса. Также хороший момент имел Трент Александер-Арнольд, чей дальний удар голкипер "Аккрингтона" остановил ногой.
"Ливерпуль" владел тотальным преимуществом, но счет смог открыть только на 29-й минуте, убежав в контратаку. Нуньес с правого края штрафной вывел Диогу Жоту на пустые ворота — 1:0.
Первый тайм закончился тем, что Александер-Арнольд второй раз попытался пробить издалека, и после отскока от штанги мяч оказался в воротах — 2:0.
В начале второго тайма гости упустили пару верных моментов, включая попадание в штангу, за что поплатились на 76-й минуте, когда Джейден Даннс сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Федерико Кьезы — 3:0.
Точку в матче на последней минуте основного времени поставил Кьеза, нанеся дальний удар с отскоком от штанги — 4:0.
Еще в одном матче 3-го раунда "Вулверхэмптон" одолел на выезде "Бристоль Сити" из Чемпионшипа со счетом 1:2.
"Ливерпуль" — "Аккрингтон" — 4:0 (2:0)
Голы: Жота 29, Александер-Арнольд 45, Даннс 76, Кьеза 90.
"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд (Брэдли 60), Эндо (Ньони 79), Куанса, Цимикас, Мортон (Макконнелл 60), Собослаи (Кьеза 45), Нгумоа (Даннс 72), Эллиотт, Жота, Нуньес.
"Бристоль Сити" — "Вулверхэмптон" — 1:2 (1:2)
Голы: Твайн 45 — Аит-Нури 10, Родригу Гомеш 21.
"Бирмингем" — "Линкольн" — 2:1 (1:0)
Голы: Йокояма 1, Дайкс 77 — Макама 90 (пен).
"Мидлсбро" — "Блэкберн" — 0:1 (0:0)
Голы Вайманн 70.
11.01.2025 17:05
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Залупулю! Настраивайте ёпла, открывайте шестидолларовые винца, ибо играет ЗОЛСЕЙ (и никакого намаза во время матча).
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ИЗИ!!!
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