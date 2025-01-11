"Ливерпуль" готов продать Эллиотта за 35-40 млн. фунтов
"Ливерпуль" готов отпустить своего вингера Харви Эллиотта в этом месяце за 35-40 миллионов фунтов.
Начало этого сезона оказалась смазано для Эллиотта переломом стопы. Харви сыграл лишь 43 минуты в этой кампании Премьер-Лиги.
Дефицит игрового времени у Эллиотта в этом сезоне привлек внимание ряда клубов, включая "Брайтон" и дортмундскую "Боруссию".
По информации The Sun, "Ливерпуль" открыт к расставанию с Эллиоттом, который сыграл 53 матча в этом сезоне, и "красные" уже определились с ценой за 21-летнего англичанина.
11.01.2025 16:00
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Последние комментарии:
стекло, возможно лучше расстаться
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140 + мбаппе
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За 20 бы забрали, уже успех будет.
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The Sun
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