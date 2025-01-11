"Ливерпуль" готов продать Эллиотта за 35-40 млн. фунтов

Харви Эллиотт "Ливерпуль" готов отпустить своего вингера Харви Эллиотта в этом месяце за 35-40 миллионов фунтов.

Начало этого сезона оказалась смазано для Эллиотта переломом стопы. Харви сыграл лишь 43 минуты в этой кампании Премьер-Лиги.

Дефицит игрового времени у Эллиотта в этом сезоне привлек внимание ряда клубов, включая "Брайтон" и дортмундскую "Боруссию".

По информации The Sun, "Ливерпуль" открыт к расставанию с Эллиоттом, который сыграл 53 матча в этом сезоне, и "красные" уже определились с ценой за 21-летнего англичанина.


Метки Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2025 16:00

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  1. bangladesh 11.01.2025 17:00 # bangladesh
    стекло, возможно лучше расстаться

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  2. vyrentz 11.01.2025 16:26 # vyrentz
    140 + мбаппе

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  3. alexomck 11.01.2025 16:02 # alexomck
    За 20 бы забрали, уже успех будет.

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  4. felix-the-cat 11.01.2025 16:01 # felix-the-cat
    The Sun

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