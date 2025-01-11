"Ливерпуль" готов продать Эллиотта за 35-40 млн. фунтов

"Ливерпуль" готов отпустить своего вингера Харви Эллиотта в этом месяце за 35-40 миллионов фунтов.

Начало этого сезона оказалась смазано для Эллиотта переломом стопы. Харви сыграл лишь 43 минуты в этой кампании Премьер-Лиги.



Дефицит игрового времени у Эллиотта в этом сезоне привлек внимание ряда клубов, включая "Брайтон" и дортмундскую "Боруссию".



По информации The Sun, "Ливерпуль" открыт к расставанию с Эллиоттом, который сыграл 53 матча в этом сезоне, и "красные" уже определились с ценой за 21-летнего англичанина.