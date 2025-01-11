Слот удивлен увольнением Дайча

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот признался, что был удивлен увольнением своего коллеги Шона Дайча из "Эвертона".

Слоту так и не довелось встретиться с Дайчем лично, потому что назначенное на начало декабря мерсисайдское дерби было отложено из-за непогоды, а на этой неделе "Эвертон" уволил Шона, чтобы вернуть Дэвида Мойеса.



Слот остался удивлен решением новых владельцев "Эвертона" и считает, что Дайч хорошо делал свою работу.



"Прежде всего мне жаль, если тренер вынужден уйти. Я был немного удивлен, потому что у него (Дайча) были кое-какие очень хорошие результаты".



"Он (Мойес) был хорош в "Вест Хэме". Это хорошо, что он вернулся, но всегда грустно видеть, когда работы лишается тот, кто, по моему мнению, был действительно хорош", — цитирует Слота Sky Sports.