ПСЖ нацелился на Дурана
Нападающий "Астон Виллы" Джон Дуран стал трансферной целью для французского ПСЖ.
Ставка ПСЖ на Рандаля Коло-Муани не сработала, поэтому чемпионы Лиги 1 находятся в поисках нового нападающего.
По информации Daily Mail, Дуран занимает высокое место в шорт-листе ПСЖ из нападающих, и парижане надеются убедить "Виллу" продать Джона грядущим летом или уже в этом месяце.
Дуран является одним из лучших игроков "Виллы" в этом сезоне, забив 12 голов, и имеет контракт до 2030 года, поэтому только крупная сумма убедит бирмингемский клуб отпустить 21-летнего колумбийца.
ПСЖ также может попытается использовать упомянутого Коло-Муани в качестве разменной монеты в сделке по Дурану.
11.01.2025 14:00
Просмотров: 238
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хорошие новости для Виллы, глядишь ПСГ сотку евро и за Дурана выкинет. Малена не зря прикупить решили:)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий