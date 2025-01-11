ПСЖ нацелился на Дурана

Джон Дуран Нападающий "Астон Виллы" Джон Дуран стал трансферной целью для французского ПСЖ.

Ставка ПСЖ на Рандаля Коло-Муани не сработала, поэтому чемпионы Лиги 1 находятся в поисках нового нападающего.

По информации Daily Mail, Дуран занимает высокое место в шорт-листе ПСЖ из нападающих, и парижане надеются убедить "Виллу" продать Джона грядущим летом или уже в этом месяце.

Дуран является одним из лучших игроков "Виллы" в этом сезоне, забив 12 голов, и имеет контракт до 2030 года, поэтому только крупная сумма убедит бирмингемский клуб отпустить 21-летнего колумбийца.

ПСЖ также может попытается использовать упомянутого Коло-Муани в качестве разменной монеты в сделке по Дурану.


Метки Астон Вилла, Дуран, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2025 14:00

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  1. alexomck 11.01.2025 14:05 # alexomck
    Хорошие новости для Виллы, глядишь ПСГ сотку евро и за Дурана выкинет. Малена не зря прикупить решили:)

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