ПСЖ нацелился на Дурана

Нападающий "Астон Виллы" Джон Дуран стал трансферной целью для французского ПСЖ.

Ставка ПСЖ на Рандаля Коло-Муани не сработала, поэтому чемпионы Лиги 1 находятся в поисках нового нападающего.



По информации Daily Mail, Дуран занимает высокое место в шорт-листе ПСЖ из нападающих, и парижане надеются убедить "Виллу" продать Джона грядущим летом или уже в этом месяце.



Дуран является одним из лучших игроков "Виллы" в этом сезоне, забив 12 голов, и имеет контракт до 2030 года, поэтому только крупная сумма убедит бирмингемский клуб отпустить 21-летнего колумбийца.



ПСЖ также может попытается использовать упомянутого Коло-Муани в качестве разменной монеты в сделке по Дурану.