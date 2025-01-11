Дэвид Мойес вернулся в "Эвертон"

Дэвид Мойес "Эвертон" официально подтвердил возвращение Дэвида Мойеса на должность главного тренера.

Только в минувший четверг "Эвертон" объявил о расставании с Шоном Дайчем, который провел на тренерском мостике мерсисайдского клуба два года.

Новые владельцы "Эвертона" быстро определились с заменой Дайчу, назначив Мойеса, который находился без работы после своего расставания с "Вест Хэмом" в конце прошлого сезона.

Ранее в своей карьере Мойес тренировал "Эвертон" с 2002 по 2013 год, проведя более 500 матчей. Своей работой на "Гудисон Парк" Дэвид заслужил возможность стать преемником сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".

Заключив контракт на два с половиной года, 61-летний шотландец принял "Эвертон" на 16-м месте в Премьер-Лиге — всего в одном очке над зоной вылета.

"Я провел 11 замечательных и успешных лет в "Эвертоне", и я не колебался, когда мне была предложена возможность вернуться в этот великий клуб".

"Теперь нам нужна поддержка "Гудисон" и всех "эвертонианцев" в этом важном сезоне, чтобы мы могли переехать на наш великолепный новый стадион в качестве команды Премьер-Лиги", — сообщил бывший наставник "Реал Сосьедад" и "Сандерленда".


Метки Мойес, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2025 13:00

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  1. electric 11.01.2025 13:10 # electric
    Король вернулся!!!

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  2. drogba11cool 11.01.2025 13:08 # drogba11cool
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