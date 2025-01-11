Дэвид Мойес вернулся в "Эвертон"
"Эвертон" официально подтвердил возвращение Дэвида Мойеса на должность главного тренера.
Только в минувший четверг "Эвертон" объявил о расставании с Шоном Дайчем, который провел на тренерском мостике мерсисайдского клуба два года.
Новые владельцы "Эвертона" быстро определились с заменой Дайчу, назначив Мойеса, который находился без работы после своего расставания с "Вест Хэмом" в конце прошлого сезона.
Ранее в своей карьере Мойес тренировал "Эвертон" с 2002 по 2013 год, проведя более 500 матчей. Своей работой на "Гудисон Парк" Дэвид заслужил возможность стать преемником сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".
Заключив контракт на два с половиной года, 61-летний шотландец принял "Эвертон" на 16-м месте в Премьер-Лиге — всего в одном очке над зоной вылета.
"Я провел 11 замечательных и успешных лет в "Эвертоне", и я не колебался, когда мне была предложена возможность вернуться в этот великий клуб".
"Теперь нам нужна поддержка "Гудисон" и всех "эвертонианцев" в этом важном сезоне, чтобы мы могли переехать на наш великолепный новый стадион в качестве команды Премьер-Лиги", — сообщил бывший наставник "Реал Сосьедад" и "Сандерленда".
11.01.2025 13:00
Просмотров: 98
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Король вернулся!!!
(ответить)
FAPL Hide Comments
Расширение для Google Chrome, которое позволяет скрывать комментарии определенных пользователей сайта fapl.ru
Как выглядит интерфейс расширения:
https://imgur.com/a/c2G0fRb
Скачать можно по ссылке:
https://github.com/palmer20cool/fapl-hide-comments
Как загрузить расширение:
Перейдите в Chrome: chrome://extensions/.
Включите режим разработчика.
Нажмите "Загрузить распакованное расширение" и выберите папку fapl-hide-comments.
Источник: http://fapl.ru/users/drogba11cool/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий