Артета видит изменения в игре МЮ при Амориме

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что уже видит изменения в игре "Манчестер Юнайтед" при Рубене Амориме.

Именно "Арсенал" нанес Амориму его первое поражение в "Юнайтед", когда одолел "красных дьяволов" в Премьер-Лиге со счетом 2:0 в начале декабря.



Однако тогда Аморим только начинал работать с "Юнайтед", и Артета чувствует, что за прошедшее с тех пор время Рубен изменил свою команду. Об этом Микель поведал в преддверии воскресного противостояния с "дьяволами" в Кубке Англии.



"Да, разница налицо, и это правда, что они играют немного по-другому с имеющимися игроками, расставляя определенных игроков иным образом".



"В конце концов характеристики игроков определяют повадки команды. Сейчас они играют по-другому относительно нашего матча против них здесь, поэтому я ожидаю, что некоторые вещи будут другими", — цитирует Артету ESPN.