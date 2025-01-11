Артета пообещал не использовать игровой мяч как оправдание

Мяч Кубка Лиги Наставник "Арсенала" Микель Артета пообещал, что больше не будет использовать игровой мяч как оправдание.

Напомним, после поражения 0:2 от "Ньюкасла" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги Артета посетовал, что игровой мяч этого турнира отличается от используемого в Премьер-Лиге.

По словам Артеты, он не хотел, чтобы это выглядело как оправдание. Микель готов к тому, что в разных турнирах играют разными мячами.

"Мы адаптируемся. В Лиге Чемпионов тоже другой мяч. Если ваш вопрос касается моих слов после предыдущего матча, то я лишь сказал, что каждый мяч отличается, у каждого мяча свое сцепление, свой полет, свое ощущение, но и только".

"Это не оправдание, это реальность — также каждое поле отличается, погодные условия меняются в футболе, и в этом прелесть игры. Мы адаптируемся к этому и никогда не будем использовать это как оправдание", — цитирует Артету talkSPORT.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-krr 11.01.2025 12:06 # lfc-krr
    Что то теряет уверенность Артета. В прошлый раз оправдывался за мяч, сейчас оправдывает оправдания за мяч.
    Понятно, что журналисты провоцируют, но эта их работа. А ты не должен вестись.

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  2. xxa 11.01.2025 11:22 # xxa
    Натоящий кАнонир

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