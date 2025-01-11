Артета пообещал не использовать игровой мяч как оправдание

Наставник "Арсенала" Микель Артета пообещал, что больше не будет использовать игровой мяч как оправдание.

Напомним, после поражения 0:2 от "Ньюкасла" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги Артета посетовал, что игровой мяч этого турнира отличается от используемого в Премьер-Лиге.



По словам Артеты, он не хотел, чтобы это выглядело как оправдание. Микель готов к тому, что в разных турнирах играют разными мячами.



"Мы адаптируемся. В Лиге Чемпионов тоже другой мяч. Если ваш вопрос касается моих слов после предыдущего матча, то я лишь сказал, что каждый мяч отличается, у каждого мяча свое сцепление, свой полет, свое ощущение, но и только".



"Это не оправдание, это реальность — также каждое поле отличается, погодные условия меняются в футболе, и в этом прелесть игры. Мы адаптируемся к этому и никогда не будем использовать это как оправдание", — цитирует Артету talkSPORT.