Артета пообещал не использовать игровой мяч как оправдание
Наставник "Арсенала" Микель Артета пообещал, что больше не будет использовать игровой мяч как оправдание.
Напомним, после поражения 0:2 от "Ньюкасла" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги Артета посетовал, что игровой мяч этого турнира отличается от используемого в Премьер-Лиге.
По словам Артеты, он не хотел, чтобы это выглядело как оправдание. Микель готов к тому, что в разных турнирах играют разными мячами.
"Мы адаптируемся. В Лиге Чемпионов тоже другой мяч. Если ваш вопрос касается моих слов после предыдущего матча, то я лишь сказал, что каждый мяч отличается, у каждого мяча свое сцепление, свой полет, свое ощущение, но и только".
"Это не оправдание, это реальность — также каждое поле отличается, погодные условия меняются в футболе, и в этом прелесть игры. Мы адаптируемся к этому и никогда не будем использовать это как оправдание", — цитирует Артету talkSPORT.
11.01.2025 11:00
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Что то теряет уверенность Артета. В прошлый раз оправдывался за мяч, сейчас оправдывает оправдания за мяч.
Понятно, что журналисты провоцируют, но эта их работа. А ты не должен вестись.
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Натоящий кАнонир
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