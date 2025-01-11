Мареска считает, что "Челси" не нужен еще один центральный защитник

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его команде не нужно приглашать центрального защитника в январе.

После того, как "Челси" потерял с травмами Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле, поползли слухи о том, что "Челси" может приобрести Марка Гехи из "Кристал Пэлас" или досрочно вернуть из аренды у "орлов" Трево Чалобу.



Однако Мареска чувствует, что ему хватит Леви Колуилла, Акселя Дисаси, Тосина Адарабиойо и Джоша Ачимпонга, вдобавок Фофана, которого Энцо успел списать на остаток сезона, может вернуться в строй раньше срока.



"Думаю, в данный момент мы в порядке. Восстановление Фофана займет от 12 до 16 недель, а это три месяца, а к тому времени сезон может закончиться. Если он сможет вернуться раньше, все мы будем рады".



"Но у нас есть Бенуа, который близок к возвращению в строй, у нас есть Джош, который выступает хорошо, а также Аксель и Леви, и все они могут сыграть на этой позиции", — цитирует Мареску Evening Standard.