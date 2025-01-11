"Барселона" проявила интерес к Рэшфорду

Маркус Рэшфорд "Барселона" обозначила свой интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

С самого начала было известно, что "Барселона" является наиболее предпочтительным направлением для Рэшфорда, который готовится покинуть "Юнайтед" в январе.

Правда, до сих пор считалось, что из-за своих финансовых проблем "Барселона" не сможет позволить себе 27-летнего игрока сборной Англии, даже на правах аренды.

Несмотря на это, "Барселона" сделала запрос насчет Рэшфорда и дала понять, что готова изыскать возможность для приглашения Маркуса.

Помимо "Барселоны", арендовать Рэшфорда также хотят "Вест Хэм", "Милан", "Ювентус" и дортмундская "Боруссия", сообщает talkSPORT.


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 384



Поиск: