Футболист Премьер-Лиги был арестован на глазах своих партнеров по команде
Неназванный футболист Премьер-Лиги был арестован полицией прямо на тренировочном поле базы своего клуба по подозрению в совершении преступления сексуального характера.
Как сообщает The Sun, игроки команды Премьер-Лиги испытали шок, когда на этой неделе два офицера полиции в форме вышли на поле прямо во время тренировки и увели их одноклубника на допрос, который продлился шесть часов.
Полиция предполагает, что футболист тайно снял на видео свой секс с девушкой, хотя та просила его этого не делать.
Девушка обратилась в полицию после того, как футболист прислал ей некоторые пикантные моменты их близости.
Помимо допроса, полиция также изъяла у футболиста два мобильных телефона как вещественные доказательства, после чего игрок был отпущен без выдвижения обвинения.
Про данного игрока известно лишь то, что он находится на своем третьем десятке и вызывается в сборную.
11.01.2025 08:00
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Чувак сделал видео для воспоминаний, а баба сразу этим воспользовалась для обогощения, кто после этого меркантильный?)
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