Футболист Премьер-Лиги был арестован на глазах своих партнеров по команде

Неназванный футболист Премьер-Лиги был арестован полицией прямо на тренировочном поле базы своего клуба по подозрению в совершении преступления сексуального характера.

Как сообщает The Sun, игроки команды Премьер-Лиги испытали шок, когда на этой неделе два офицера полиции в форме вышли на поле прямо во время тренировки и увели их одноклубника на допрос, который продлился шесть часов.



Полиция предполагает, что футболист тайно снял на видео свой секс с девушкой, хотя та просила его этого не делать.



Девушка обратилась в полицию после того, как футболист прислал ей некоторые пикантные моменты их близости.



Помимо допроса, полиция также изъяла у футболиста два мобильных телефона как вещественные доказательства, после чего игрок был отпущен без выдвижения обвинения.



Про данного игрока известно лишь то, что он находится на своем третьем десятке и вызывается в сборную.