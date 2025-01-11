Футболист Премьер-Лиги был арестован на глазах своих партнеров по команде

Мяч Премьер-Лиги Неназванный футболист Премьер-Лиги был арестован полицией прямо на тренировочном поле базы своего клуба по подозрению в совершении преступления сексуального характера.

Как сообщает The Sun, игроки команды Премьер-Лиги испытали шок, когда на этой неделе два офицера полиции в форме вышли на поле прямо во время тренировки и увели их одноклубника на допрос, который продлился шесть часов.

Полиция предполагает, что футболист тайно снял на видео свой секс с девушкой, хотя та просила его этого не делать.

Девушка обратилась в полицию после того, как футболист прислал ей некоторые пикантные моменты их близости.

Помимо допроса, полиция также изъяла у футболиста два мобильных телефона как вещественные доказательства, после чего игрок был отпущен без выдвижения обвинения.

Про данного игрока известно лишь то, что он находится на своем третьем десятке и вызывается в сборную.


Метки происшествия

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2025 08:00

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  1. nufclub 11.01.2025 08:07 # nufclub
    Чувак сделал видео для воспоминаний, а баба сразу этим воспользовалась для обогощения, кто после этого меркантильный?)

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