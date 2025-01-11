"Вилла" улучшила предложение по Малену

"Астон Вилла" улучшила свое предложение о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Дониэлла Малена.

Уже заручившись согласием самого Малена, который недоволен дефицитом игровых минут в Дортмунде, сейчас "Вилла" пытается достичь компромисса с "Боруссией".



По информации Sky Sports, свежее предложение "Виллы" по Малену составило около 21 миллиона фунтов, тогда как "Боруссия" требует за Дониэлла 25 млн. фунтов.



Как видно, разногласия двух клубов не столь велики, и у "Виллы" есть хорошие шансы заполучить 25-летнего голландца в это трансферное окно.



Параллельно "Вилла" продвигается в переговорах о продаже своего защитника Диего Карлоса в "Фенербахче" за 10 млн. фунтов, еще 20 млн. фунтов собираясь выручить с продажи вингера Джейдена Филоджина в "Ипсвич".