"Ланс" принял предложение "Сити" по Хусанову

Абдукодир Хусанов Французский "Ланс" принял предложение "Манчестер Сити" о покупке центрального защитника Абдукодира Хусанова.

По информации Sky Sports, "Ланс" согласился отпустить Хусанова в "Сити" за 40 миллионов евро (33.5 млн. фунтов) плюс бонусы.

Сам Хусанов уже договорился с "Сити" и, как ожидается, подпишет с чемпионами Премьер-Лиги контракт на четыре с половиной года. Сделка также будет предусматривать опцию продления на 12 месяцев.

20-летний игрок сборной Узбекистана может стать первым новичком "Сити" в зимнее окно, но не единственным — "горожане" также работают над приобретениями защитника "Палмейрас" Витора Рейса и нападающего "Айнтрахта" Омара Мармуша.

Как и Хусанов, Мармуш уже согласился на переход в "Сити", однако "Айнтрахт" требует за свою звезду 67 млн. фунтов. "Горожане" считают цену в 42-50 млн. фунтов более реалистичной.


Метки Ланс, Манчестер Сити, Хусанов

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2025 06:00

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  1. chelsea88 11.01.2025 08:19 # chelsea88
    Молодцы узбеки. Пока наши переходят в ахмат и зенит и чилят на банке, соседи развивают футбол в стране и пожинают плоды.

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  2. vals1702 11.01.2025 07:51 # vals1702
    насос заработал. Шарлатан в деле

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  3. naby-keita 11.01.2025 06:45 # naby-keita
    Мой пездюк! Удачи, братишка!

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