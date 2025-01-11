"Ланс" принял предложение "Сити" по Хусанову

Французский "Ланс" принял предложение "Манчестер Сити" о покупке центрального защитника Абдукодира Хусанова.

По информации Sky Sports, "Ланс" согласился отпустить Хусанова в "Сити" за 40 миллионов евро (33.5 млн. фунтов) плюс бонусы.



Сам Хусанов уже договорился с "Сити" и, как ожидается, подпишет с чемпионами Премьер-Лиги контракт на четыре с половиной года. Сделка также будет предусматривать опцию продления на 12 месяцев.



20-летний игрок сборной Узбекистана может стать первым новичком "Сити" в зимнее окно, но не единственным — "горожане" также работают над приобретениями защитника "Палмейрас" Витора Рейса и нападающего "Айнтрахта" Омара Мармуша.



Как и Хусанов, Мармуш уже согласился на переход в "Сити", однако "Айнтрахт" требует за свою звезду 67 млн. фунтов. "Горожане" считают цену в 42-50 млн. фунтов более реалистичной.