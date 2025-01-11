Поттер дебютировал в "Вест Хэме" с поражения

Грэм Поттер потерпел поражение в своем дебютном матче на посту главного тренера "Вест Хэма".

Дебют Поттера в "Вест Хэме" пришелся на выездной матч 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" в пятницу вечером.



"Молотобойцы" отлично начали матч на "Вилла Парк", забив быстрый гол усилиями Лукаса Пакеты, и первый час успешно противостояли попыткам соперника отыграться.



Однако пятиминутная потеря концентрации гостями обернулась двумя пропущенными голами, в результате чего "Вест Хэм" потерпел поражение 2:1 и вылетел из турнира.



"Астон Вилла" — "Вест Хэм" — 2:1 (0:1)



Голы: Онана 71, Роджерс 76 — Пакета 9.



"Астон Вилла": Ольсен, Кэш (Неделькович 72), Конса, Мингс, Матсен, Камара (Буэндиа 72), Баркли (Онана 23), Бэйли (Рэмси 72), Тилеманс, Роджерс, Уоткинс.



"Вест Хэм": Фабиански, Ван-Биссака, Килмен, Мавропанос (Гильерме 85), Скарлес (Крессуэлл 77), Соучек, Пакета, Саммервилл (Цоуфал 46), Кудус, Альварес (Солер 85), Фюллькруг (Ингс 15).



Предупреждения: Роджерс — Кудус.