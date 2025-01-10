Мойес согласовал свое возвращение в "Эвертон"

Дэвид Мойес согласовал свое возвращение на должность главного тренера "Эвертона".

Одним из своих первых больших решений новые владельцы "Эвертона" из The Friedkin Group (TFG) уволили Шона Дайча, который покинул мерсисайдский клуб в четверг после двух лет работы.



Уже на следующий день после увольнения Дайча TFG провела встречу с Мойесом, и переговоры сторон завершились успехом, сообщает Daily Mail.



Мойес согласовал с "Эвертоном", в котором он провел 11 лет своей тренерской карьеры до ухода в "Манчестер Юнайтед", контракт до июня 2027.



Ожидается, что клуб с "Гудисон Парк" подтвердит назначение Мойеса в течение субботы, а дебют 61-летнего шотландца состоится в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".