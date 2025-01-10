Рэшфорд стал целью для "Монако"

"Монако" сделал нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда своей целью на зимнее трансферное окно.

В прошлом месяце Рэшфорд сообщил, что открыт к "новому вызову" в своей карьере. После того заявления Маркус не сыграл ни минуты за "Юнайтед".



Рэшфорда сватают во многие европейские клубы, включая "Милан", "Ювентус" и дортмундскую "Боруссию", и The Telegraph утверждает, что очередным претендентом на Маркуса стал "Монако", и у монегасков есть большое преимущество в борьбе за 27-летнего англичанина.



Дело в том, что в княжестве Монако отсутствует подоходный налог, поэтому чистыми Рэшфорд сможет получать столько же, сколько у него остается в "Юнайтед" после выплаты налогов со своей зарплаты в 325,000 фунтов в неделю.



В данный момент "Монако" занимает третье место в Лиге 1 и будет участвовать в плей-офф Лиги Чемпионов, что лишь повышает привлекательность команды Адольфа Хюттера в глазах Рэшфорда.