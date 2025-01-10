Аморим не обещает, что Майну останется в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что не может дать гарантий насчет будущего полузащитника Кобби Майну.

Ранее на этой неделе появилась информация, что переговоры "Юнайтед" и Майну о новом контракте зашли в тупик.



Также сообщалось, что из-за непростой ситуации с финансовым фейр-плей "Юнайтед" может продать Майну, претендентом номер один на которого был назван "Челси".



Аморим не может обещать, что Майну останется в "Юнайтед", однако Рубен доволен 19-летним англичанином как игроком.



"Наша идея всегда в том, чтобы удерживать своих лучших игроков и игроков, которых мы выращиваем для этого клуба. Но мы знаем, в каком положении находится клуб в данный момент. Посмотрим".



"Я по-настоящему люблю своих игроков. Я хочу сохранить их, особенно талантливых".



"Это сложный момент, и я по-настоящему доволен Кобби. Он прибавляет", — цитирует Аморима BBC.